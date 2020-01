De overheid maakt bekend, dat met ingang van heden 15 januari 2020, het niet meer toegestaan zou zijn valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, liet in een persbericht weten, dat het ook niet meer mogelijk zou zijn, deviezen over te maken, gezien deze transacties zullen worden geblokkeerd door de banken. Deze maatregel had als doel, de verdere ordening van het deviezenverkeer en zou ook het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme, voorkomen. Deze deviezenmaatregelen die vandaag zou moeten ingaan, zijn sinds gisteren ingetrokken door de Deviezencommissie. De ingangsdatum is tot nader order uitgesteld, meldt de Deviezencommissie in een bekendmaking. De aangekondigde maatregelen zorgden voor veel onrust bij de financiële instellingen en burgers. Vooralsnog ontstond er veel onduidelijkheid over de toepassing van deze maatregelen, die aangekondigd waren. Er heerste ook vrees dat de maatregelen juist valutavlucht, in de hand zouden werken. Volgens Sham Bin-da, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Surina-me (AKMOS), zou deze maatregel de zwarte markt verder stimuleren. Binda heeft in een eerder interview met de redactie aangegeven, dat mensen weinig vertrouwen hebben in de SRD. Hij zegt, dat deze deviezenmaatregel het gevolg is van een slecht beleid. Binda had toen ook gezegd, dat in de jaren ’80, een soortgelijke maatregel werd genomen.