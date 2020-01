Staatsolie Maatschappij Suriname, zal binnenkort een groot onderhoud uitvoeren in haar Tout Lui Faut-raffinaderij. Dit zal in februari aanvangen, waarbij de raffinaderij 40 dagen zal worden gesloten. Alle productie-eenheden met hun bijbehorende machines en apparatuur zullen volledig onder handen worden genomen. Dit onderhoud maakt deel uit van een noodzakelijk onderhoudsschema, dat naar verwachting om de vier jaar zal worden uitgevoerd. Het onderhoud of Turnaround (TA) betekent dat alle units buiten bedrijf worden gesteld, gereinigd en gecontroleerd op defecten en/of slijtage. Het doel van deze activiteiten is om de betrouwbaarheid en veilige werking van de raffinaderij voor de komende vier jaar te garanderen, aldus Staatsolie in haar recente publicatie. Tien bedrijven uit Suriname, Trinidad en Tobago, Noord-Amerika en Europa hebben belangstelling getoond om de activiteit uit te voeren. Het Italiaanse Irem Spa voldeed aan alle vereisten en kwam in aanmerking voor het hoofdcontract voor de TA. Dit bedrijf was ook betrokken bij de uitbreiding van de raffinaderij in 2013. Irem is ook bekend met het veiligheidsbeleid van Staatsolie. Het bedrijf zal ervoor moeten zorgen dat alle fysieke voorbereiding, tot aan de levering van de raffinaderij, veilig en binnen het vastgestelde budget plaatsvindt, terwijl de stuurgroep van de TA-afdeling de touwtjes in handen heeft. Staatsolie en Irem hebben de intentieverklaring in maart 2019 ondertekend. Staatsolie zei dat naar schatting meer dan 600 werknemers dagelijks bij de raffinaderij aanwezig zullen zijn tijdens onderhoud. Eind 2015 voltooide Staatsolie een lang gepland groot uitbreidings- en efficiëntieproject om de verwerkingscapaciteit voor ruwe olie te verdubbelen en de brandstofproductie in het raffinagecomplex uit te breiden. Ontworpen om de afhankelijkheid van Suriname van geïmporteerde brandstofproducten te verminderen, nam de uitbreiding meer dan 10 jaar in beslag, van de voorbereidingsstudies, die in 2004 begonnen, tot de start van december 2015. Bron: https://oilnow.gy/featured/suriname-refinery-to-shut-down-for-40-days/