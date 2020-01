(Bloomberg) Sceptici vreesden dat de langverwachte olievondst van Apache Corp. voor de noordoostkust van Zuid-Amerika, een andere flop zou betekenen voor de Amerikaanse producent. Het nieuws over de olievondst bij de Maka Central-1-put in Suriname, biedt nu positieve vooruitzichtigen voor Apache, die uit de gratie was geraakt bij investeerders, nadat het Alpine High-project van het bedrijf in het Permian Basin van West Texas, uiteindelijk rijker aan aardgas was dan waardevolle olie. Met de vondst voor de kust van Suriname, steeg Apache zijn aandeel met 27% op de beurs in New York, een record voor deze maatschappij in de afgelopen vier decennia. De werkzaamheden zullen zij verder samen verrichten met een nieuwe partner Total. De eerste gegevens wijzen op “het potentieel voor productieve oliebronnen” in het blok, zei John Christmann, Apache Chief Executive Officer in een verklaring, met seismische beeldvorming die een “een aanzienlijke bron” suggereert. Dit Surinaamse succes “kan transformerend zijn voor een bedrijf dat achterblijft sinds zijn laatste grote ontdekking, van Alpine High, tekortschoot in de verwachtingen te midden van zwakke Perm-prijzen voor aardgas,” zeiden analisten van Stifel Financial Corp. in een brief aan klanten. “Dit lijkt een belangrijke ontdekking en moet zeer positief worden bekeken,” zeiden analisten van RBC Capital Markets. De Bank of America heeft de voorraad geüpgraded om te kopen vanuit de wachtstand en zei dat de ontdekking een “game changer voor de investeringszaak”, zou kunnen zijn, terwijl JPMorgan Chase & Co. de upgrade naar “wachtstand” opwaardeerde. Apache kondigde eind vorig jaar zijn 50-50 joint venture met Total voor Suriname in blok 58 aan, daags nadat Exxon Mobil Corp. en Hess Corp. waren begonnen met de commerciële productie in de wateren van Guyana. Het stroomgebied van Guyana en Suriname langs de noordkust van Zuid-Amerika is in opkomst als het gaat om onderzoek van de olie-industrie. Apache heeft zijn verwachtingen nog niet gekwantificeerd voor hoeveel de Surinaamse put zou kunnen produceren, hoewel analisten bij Credit Suisse AG zeiden, dat de huidige koerssignalen beleggers, een bruto oliebron van 1,45 miljard tot 1,78 miljard vaten olie-equivalent voor blok 58 verwachten. “Hoewel er ongetwijfeld goed nieuws was voorspeld, na de aankondiging van het Total partnership, verwachten we dat de aandelen vandaag goed zullen reageren, aangezien deze ontdekking en het potentiële succes van extra vooruitzichten de groei van de oliebronnen voor de komende jaren kunnen verzekeren,” aldus analisten bij Tudor, Pickering , Zei Holt & Co. Wat Bloomberg Intelligence zegt De aankondiging dat de Maka Central-1-put in offshore Suriname met succes op koolwaterstoffen is getest, zou een negatief sentiment op korte termijn moeten temperen vanaf het vertrek van Apache’s onderzoekshoofd, samen met het gebrek aan informatie over de exploratieput. De farm-out to Total vermindert het risico, draagt ​​bij aan de financiering van het project en voegt diepwaterexpertise toe. Bron: https://oilnow.gy/featured/42495/