Drie zware criminelen hebben gistermiddag de ondernemer R.S. van 100.000 USD be-roofd. De roofoveral vond aan de Gong-grijpstraat op klaarlichte dag plaats. Naar verluidt had het slachtoffer het geld kort daarvoor gelicht bij een bank en zou hij door de rovers zijn achtervolgd. In de eerder genoemde straat reden ze de ondernemer klem, waarna hij onder schot werd gehouden en het geld afhandig gemaakt. De criminelen stapten daarna in een grijze auto en reden in de richting van de Flamin-gostraat. De ondernemer zette daarna de achtervolging in. Hij werd vervolgens beschoten door de vluchtende rovers, hierdoor verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen een EBS mast, die in tweeën brak. Ook de vluchtauto van de rovers raakte betrokken bij een verkeersongeval. Het voertuig botste namelijk tegen een schutting. De rovers verlieten het voertuig en hielden een aankomende taxi voertuig aan. De chauffeur werd onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen zijn voertuig af te staan waarna ze alsnog konden vluchten. Deze ondernemer is naar verluidt eerder slachtoffer geweest van een roofoverval die toen onder leiding van Romano Meriba in 2015 werd gepleegd.