Op sociale media circuleren al geruime tijd berichten, waarin gesteld wordt, dat het consumeren van varkensvlees schadelijk is voor de gezondheid. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft dit in een verklaring via het Nationaal Informatie Instituut (NII), weersproken. Voedseltechnoloog Ricky Stutgard schaart zich achter de verklaring van het NII. Hij zegt desgevraagd, dat het consumeren van varkensvlees niet schadelijk is. ‘’Eeuwen geleden was dit wel het geval, omdat in die tijd de verhittingsmethoden niet van dien aard waren, dat de parasieten en wormen (eitjes) niet doodgingen, waardoor mensen infecties opliepen en in het ergste geval, dood gingen. Daarom is varkensvlees door sommige religiën als onrein bestempeld”, aldus Stutgard. De voedseltechnoloog geeft aan dat varkensvlees door het hoge vetgehalte, aantrekkelijk is voor wormen en parasieten en daarom ook gevoelig voor infecties. Is een boerderij niet schoon, dan rollen varkens in hun eigen ontlasting, daardoor hebben parasieten en wormen gemakkelijk toegang. In Suriname is de situatie volgens hem anders, de boerderijen in ons land zijn redelijk hygiënisch. ‘’En als varkensvlees goed gekookt wordt bij een temperatuur tussen de 120-140 graden, bestaat er geen gevaar voor de gezondheid. Bij een lagere temperatuur bestaat de kans dat de eitjes van de wormen overleven.’’ Wel is varkensvlees rood vlees, net als het vlees van runderen, geiten en schapen. “Rood vlees dient met mate geconsumeerd te worden’’, zegt hij. Stutgard zegt dat sommige mensen geen varkensvlees eten, omdat varkens omnivoren zijn, dus bijna van alles eten. “Wij eten geen aasgieren, omdat zij dode dieren eten”, zegt hij. Hij stelt dat als er gekeken wordt naar de voedselketen, wij in feite geen enkele dier zouden moeten eten. Het eten van vlees is volgens de voedseltechnoloog voornamelijk voor het maken van hormonen in het menselijk lichaam. Hij legt uit dat hormonen te vinden zijn in dierlijke producten. Veganisten eten helemaal geen dierlijke producten, ook geen vis, eieren en zuivel. Volgens Sturgard heeft het niet eten van dierlijke producten gevolgen, omdat vitamine B-12 met name in dierlijke producten voorkomt De voedseltechnoloog geeft aan dat veganisten alleen uit gefermenteerde sojaproducten, vitamine B-12 kunnen halen. Om een tekort aan vitamine B-12 te voorkomen, kunnen veganisten een voedingssupplement gebruiken. ‘’Een gebrek aan vitamine B-12 kan ervoor zorgen dat men bleek uit gaat zien’’, zegt Stutgard.