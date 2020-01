De oud-voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), Jim Bousaid, gaf tijdens een discussieavond van de KennisKring op 7 januari aan, dat er niet veel deviezen beschikbaar zijn om te interveniëren in de wisselkoersen. Volgens Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), heeft de Centrale Bank van Suriname (CbvS), de geldstroom niet meer in handen. ‘’De CBvS heeft geen controle meer erover”, zegt Binda. De samenleving heeft volgens hem niets meer aan de Centrale Bank. “Wat is de Centrale Bank waard voor ons?”, zegt hij.

“Er is weinig vertrouwen meer in de SRD, vooral als er te veel onrust is in de economie’’, zegt Binda. De governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, heeft een week verlof opgenomen. De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, zou ontevreden zijn over het functioneren van Van Trikt. “We hebben steeds te maken met amateurs die ons voor de gek komen houden en daarna weer worden weggehaald”, zegt Binda. Hij geeft aan dat het mensen zijn die geen verantwoordelijkheden op zich nemen. “Hij kan niet eens een verklaring geven vanwaar cambio Chotelal met goedkope US-dollars komt”, zegt de voorzitter.

Volgens hem lijkt het een groep criminelen die over alles heen lopen en maffiapraktijken vertonen.

Verder zegt Binda dat de samenleving duidelijk haar toevlucht heeft gezocht tot vreemde valuta, omdat ze geen vertrouwen meer heeft in de SRD. Volgens hem komt dit ook door de onrust in het land. “Als de president in een meeting zit waarbij er bepaalde uitspraken worden gedaan naar de Krijgsraad toe, bewijst dit alleen maar, dat je ophef in de samenleving brengt.” Hij geeft aan dat het imago van het land hierdoor geschaad wordt en zodoende worden investeerders weggejaagd. Binda: “Deze regering vertoont verschijnselen van een dictator.’’ Binda zegt dat de koers zal blijven stijgen zolang deze regering aan de macht is. “Er zal alleen een nieuw beleving komen in het land wanneer de NDP niet meer aan de macht komt”, aldus Binda.

De overheid maakte via de media bekend, dat met ingang van 15 januari, het niet meer is toegestaan om valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. Binda zegt dat dit niet zal werken. “De overheid maakt regels, maar controleert niets. Overal wordt er valuta verkocht. De overheid kan geen politie spelen voor de economie”, aldus Binda

door Adiën Samuel