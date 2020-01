Paramaribo, met het verrichten van de aftrap, heeft de secretaris van de NGVB, John Muntslag, het startsein gegeven voor opening van het seizoen 2019 – 2020. Puwa Nani won met 2 – 1 van Ispeak in de deze openingswedstrijd, na een 0 – 0 ruststand. Voor Puwa Nani scoorden Ivanildo Pane en Jason Hoepel, terwijl Gito Bromikie de eer rede voor Ispeak. In de tweede ontmoeting kwamen de terug gekeerde Jong Aurora en Princo tegen elkaar uit.Jong Aurora toonde zich de betere en won met 3 – 1, na bij de rust met 1- 0 voor gestaan te hebben. Jason Lugard tweemaal en Ronaldinho maakte de doelpunten voor Jong Aurora. De tegentreffer van Princo kwam van Miquel Harderwijk. Vasco Da Game en Sentia kwamen in de derde ontmoeting tot een regen van doelpunten. Sentia de kampioen van het vorig seizoen onderging zijn eerste nederlaag. Vasco Da Game bleek sterker te zijn en won met 5 – 3. Bij rust leidde Vasco Da Gama reeds met 4 – 1. In de tweede helft herstelde Sentia zich maar slaagde er niet in om tot een gelijk spel te komne. De doelpunten van Vasco Da Gama kwamen van Luis Carlos Da Silva Oliveira driemaal, Clifford Hartman en Terence Wachter. Voor Sentia waren het Denzel Jabini , Eferaldo Salauwma en Ritchie Jabini . Tourtonne All Stars gaf in de slotfase een 3 – 2 voorsprong uit handen en verloor met 3 – 4 van Real Amek. Bij de rust kwam Real Amek tot een 2 – 1 voorsprong. TAS kwam goed terug en in de 70ste minuut werd een 3 – 2 score geboekt. In de slotfase gooide Real Amek als in de strijd en werd de overwinning binnen gehaald. De doelpunten makers bij Real Amek waren Aldahier Awsa tweemaal, Sergy Pokie en Fabio Pokie. Bij TAS scoorde, Maichel Kana, Xiomar Beeldstroo en Luis Ribero. Het programma voor aanstaande zondag , om 11.00 uur Vasco Da Gama – Princo , 13.00 uur Puwa Nani – Real Amek , 15.00 uur T.A.S. – /Ispeak en om 17.00 uur Jong Aurora _ Sentia.