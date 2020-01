Tijdens de kadermeeting die de NDP op vrijdag 10 januari hield in Ocer, deed president en partijvoorzitter Desiré Bouterse, een uitspraak tegen zijn achterban over het Openbaar Ministerie (OM) van Nederland, over de 19,5 miljoen euro die vorig jaar door Nederland is aangehouden. “Bijna mi bing wan taki yu kan hor’ a sigaret moni”, zei Bouterse. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, noemt de uitspraak ongehoord. “Dit is een zogenaamde oproep aan zijn achterban, deze veroordeelde president heeft geen respect. Hij is geen goed voorbeeldfiguur voor ons land. Een president dient zich te gedragen”, zegt Gajadien tegen de krant. Volgens hem is deze uitspraak het bewijs voor het vernietigende beleid dat door deze regering wordt uitgevoerd. ”Wie is hij om dit te zeggen. Dit zijn gelden van het volk. Met deze uitspraak brengt hij de banken in grotere problemen. Het gaat hierbij niet specifiek om het geld, maar om het vertrouwen in onze financiële sector, want deze uitspraak kan tot volledig isolatie van banken leiden”, zegt Gajadien.