Tijdens de kadermeeting die de NDP afgelopen vrijdag 10 januari hield in Ocer, zei NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa, tijdens haar toespraak, dat 2020 het jaar is van de NDP. “No wan p’tjing jap japi, no wang p’tjing kes kesi e kong tap a show”, zei Afonsoewa. NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt dat Afonsoewa zich tien keer had moeten bedenken om een dergelijke uitspraak. te doen. “Ik vind het heel erg, dat ze zo een uitspraak doet naar de rechtelijke macht toe”, aldus Etnel. Abop- parlementariër Edward Belfort zegt hierop: “Afonsoewa wordt misbruikt en heeft het niet eens door.” Etnel geeft aan dat je als jonge politicus in het begin veel fouten maakt en hieruit moet leren. Etnel: “Het is een normaal verschijnsel van de leider van NDP dat hij steeds mensen beledigt en bepaalde uitspraken doet die niet door de beugel kunnen. Hij geeft geen goed voorbeeld aan zijn achterban en de samenleving.” Volgens haar moet je als vooraanstaande burger weten hoe je dingen overbrengt. “Een politieke partij dekt collectieve belangen”, aldus Etnel. Belfort zegt desgevraagd, dat het juist de mensen zijn die weinig betekenen voor de partij, die domme uitspraken doen. “Je gaat vicepresident Ashwin Adhin, zulke domme dingen nooit horen zeggen, maar juist de mensen die niets krijgen, gaan deze ongepaste dingen zeggen.” Hij adviseert de rechter om aangifte te doen tegen Afonsoewa. “Het is een belediging naar de rechtelijke macht toe en dit is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht”, aldus Belfort. Afonsoewa heeft vandaag op haar Facebook pagina gereageerd op de ophef die is ontstaan na haar uitspraken. “Ik Silvana Deborah Afonsoewa, laat mij niet gebruiken/misbruiken door niemand en geen enkele politieke partij. Wanneer president Bouterse mij de volle ondersteuning geeft om zaken te kunnen realiseren en jullie het lezen, gaat het niet viraal op sociale media”, stelt Afoensoewa. Volgens haar was het de NDP die haar tegemoet is gekomen toen zij in nood was.