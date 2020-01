Bij de recente olievondst voor de kust van Suriname door Apache en Total SA, heeft Staatsolie 20 pprocent aandeel. Deelname aan de productie zal Staatsolie tussen de 800 miljoen en 1.3 miljard US-dollar kosten. Het zal nog zeker 18 maanden duren voordat gezegd kan worden of de gevonden olie commercieel winbaar is. Dit zei Rudolf Elias, CEO van Staatsolie, gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Volgens Elias is de kans dat de olie commercieel winbaar is groot, omdat het gaat om dezelfde olie die in Guyana is gevonden.

Elias legde uit dat nadat de olie is ontdekt, er moet worden nagegaan hoe deze uit de grond te halen. Daarna vindt er raffinage plaats, wat betekent dat onzuiverheden zoals gas, zand en water uit de olie gehaald worden. Hiervoor moet een speciale raffinaderij gebouwd worden, wat zeker drie jaar duurt.

Elias had in een eerder gesprek gezegd dat het minimaal vierenhalf tot vijf jaar duurt voordat er geld verdiend kan worden. Hij haalde aan dat Staatsolie goed voorbereid is op de olievondst. Zo is het bedrijf bezig met het opzetten van een directoraat dat zich met de ontwikkelingen offshore zal bezighouden.

Volgens de econoom Stanley Raghoebarsing, die eveneens te gast was in het programma, zei over de olievondst: ‘’De olievondst heeft aan de ene kant de economische mogelijkheden voor het land en het perspectief van mensen veranderd, en aan de andere kant is er niets veranderd.’’ Als we volgens hem niet hard werken, kunnen we net als vele andere landen niets uit de vondst halen voor de ontwikkeling van land en volk.

Met het oog op de komende verkiezingen is de beste mogelijke politieke omgeving voor Staatsolie om goed te functioneren, volgens Elias een goede politieke combinatie met een breed draagvlak, zodat het geld goed besteed kan worden. Over de geruchten dat de staat de olie zal verpanden, zei Elias dat de olie niet verpand kan worden, maar ook dat de toekomstige inkomsten vooralsnog speculatief zijn. “We zijn pas zeker dat er geld gaat stromen nadat het Final Investment Decision (FID) is genomen”, sprak Elias. Hij verduidelijkte dat Staatsolie het instituut is dat gaat over energie in Suriname. “We zijn altijd transparant geweest in onze bestedingen, hetzelfde geldt voor Apache en Total SA. We zullen ervoor zorgen dat alle aanbestedingen voor de ontwikkeling en de operatie van het olieblok, transparant en duidelijk zijn voor iedereen”, aldus Elias.

-door Priscilla Kia-