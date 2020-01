HVB’er Wikeshkoemar Tedjoe moet het op 25 mei 2020, in Wanica opnemen tegen Chan Santokhi en Ashwin Adhin. Afgelopen zaterdag tijdens een kerninstallatie van de partij te Magenta, presenteerde Raymond Sapoen, politiek leider van de HVB, Tedjoe als ‘’de tijger van de HVB’’. Hoewel Tedjoe niet officieel is gepresenteerd als DNA-kandidaat, waren de signalen duidelijk. “Wanica abi Chan en Adhin, en HVB, ab Tedjoe”, zei Sapoen. Hij gaf aan dat de strijd in Wanica gaat tussen paars en oranje en dat de HVB als balans zal dienen, “en geen enkel andere politieke partij, ook niet rood”. Verschillende sprekers hebben tijdens hun toespraak benadrukt, dat de HVB geen partij is alleen voor Javanen, maar juist een partij voor een ieder op grond van hervorming en vernieuwing. Jermaine Ligeon, lid van het Congresbestuur, zei dat de HVB in rap tempo aan het groeien is. Dit komt volgens hem door ontevreden burgers, die op zoek zijn naar hervorming en vernieuwing op elk vlak. ‘’Bedank de andere partijen vriendelijk wanneer zij voor uw deur komen’’, zei hij. Ligeon merkte op dat nu er olie is gevonden, een ieder nu aan de macht wil komen voor persoonlijke belangen. “Er moet gewaakt worden dat wij geen mensen daar plaatsen om hun familie en buitenvrouwen te accommoderen”, aldus Ligeon. Tedjoe zei dat het belangrijk is dat alle kernen de handen ineenslaan om de boodschap van de HVB over te brengen. ‘’Een enkel touw, is makkelijker te breken dan wanneer meerdere touwen tot één worden gemaakt.’’ Tedjoe wees de leden op de gouden kans die zij om de vijf jaar krijgen om bestuurders te kiezen. ‘’Het is belangrijk dat de juiste bestuurders worden gekozen, vooral nu er olie is gevonden voor de kust van Suriname’’, zei Tedjoe.