De afgelopen periode hebben burgers er melding van gemaakt, dat zij telefoontjes hebben gekregen van nationale en internationale nummers die bij hen niet bekend zijn. Bij het opnemen wordt er niets gezegd waarna het gesprek verbroken wordt. Gevreesd wordt dat hackers toegang krijgen tot mobiele telefoons en de daarin gevoelige informatie. Jennis Asraf, manager Corporate Communication van Teleur, zegt desgevraagd aan De West, dat het Teleur netwerk zodanig is ingericht, dat degene die belt, betaalt. “Dus als men opneemt wanneer spamnummers bellen, gebeurt er niks bij degene die opneemt. Maar wat de spambellers vaak doen, is mensen vragen terug te bellen. Dan moet men waakzaam zijn, want als men terugbelt, wordt het een internationale call en dan wordt er wel beltegoed afgetrokken van degene die terugbelt”, aldus Asraf. De telefoontjes komen op elk moment van de dag. Asraf bevestigt dat er een toename is van spamaanvallen, dit is te zien op het netwerk van Telesur. Het gaat om een internationaal probleem, waarbij er steeds meer spamaanvallen zijn. Asraf merkt op dat mensen het steeds weer uitproberen. Intussen heeft Telesur in samenwerking met haar buitenlandse partners, de veiligheidsmaatregelen opgevoerd. Asraf zegt dat wat de spamtelefoontjes betreft, er geen link is met het Chinese telecombedrijf Huawei, met wie Telesur samenwerkt. ‘’Klanten mogen altijd contact opnemen met Telesur als ze een nummer niet vertrouwen. Dan kan geverifieerd worden als het om spam gaat’’, zegt Asraf.