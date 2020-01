Gistermiddag overmeesterde Sudhar AS Highwaystar in de eerste klasse divisie van de Livorno Sport Organisatie (LSO) in het Eddy Blackma Stadion. Sudhar had bij de ruststand al een voorsprong van 3 -1. De eindstand in de ontmoeting was 5 -2 voor Sudhar. Duerengo Vola maakte en hattrick (32ste, 35ste en 63ste min.) voor Sudhar en Yahmil Noughient scoorde de twee overige punten in de 47ste en 84ste minuut. Aan de zijde van AS Highwaystar waren Ritesh Ramdien en Clairens Laurens de treffers, respectievelijk in de 30ste en 60ste min.. Eerder op de dag kamen SV Welgedacht C II en BKV tegen elkaar uit in de tweedeklasse. SV Welgedacht C II won deze ontmoeting met een eindstand 3 – 2. Shekiel Jokhil opende de score in de 3e min met een doelpunt voor SV Welgedacht C II. Denzel van Halen van BKV reageerde binnen vier minuten en bracht de stand op 1 -1. In de tweede helft gaf Mohamed Nibar weer de voorsprong aan SV Welgedacht C II, maar binnen enkele seconden zette Rodney Biekman de wedstrijd weer op gelijke hoogte 2 – 2. Uiteindelijk won SV Welgedacht na een doelpunt van Evmorel Deel die in de 77ste minuut scoorde. De ontmoeting tussen Real Frederikshoop en SCV was doelpuntloos. Hindboys declasseerde HVV met en eindstand van 2 -6. De doelpuntenmakers in deze wedstrijd waren; Anthony Darson (6); Davey Amatrais (24); Romario Wijngaarde (43); Serfeo Aloekoe (63); Dwight Fer (80); Ian Laldhari (83) voor Hindboys en Dulchen Adelaar (60); Rashwin Ramsoek (85) voor HVV.