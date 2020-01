De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft afgelopen zaterdag 11 januari, haar aspirant-Ressorts Raadleden (RR) en Districts Raadleden (DR) voor het district Paramaribo, voorgesteld aan het publiek in Grun Dyari. NPS-voorzitter Gregory Rusland maakte bij die gelegenheid bekend, dat er nog verandering kan komen in de lijsten die nu gepresenteerd zijn. Van de aspirant-kandidaten wordt een aantal zaken verwacht. Zo moet elk van hen ervoor zorgen dat hij zoveel mogelijk propagandisten voorstelt aan de afdeling Paramaribo, zij moeten ervoor zorgen dat de komende maanden de boodschap van de partij aan de samenleving wordt overgebracht. Dit moet uiteindelijk ertoe leiden dat zoveel mogelijk mensen op de partij stemmen, zowel op DNA-niveau als op RR-niveau.

Rusland gaf aan dat de partij op RR-niveau andere partijen zal ondersteunen en omgekeerd zal hetzelfde gebeuren. “Er wordt veel van u verwacht, omdat de NPS op dit moment enorm veel uitdagingen tegemoet gaat. Elke partij wil het maximale aan zetels halen. Als we dat hebben, hebben we een stem in het bestuur van het land na 25 mei. We weten dat we de structuren, kader en mogelijkheden hebben om het land te leiden”, sprak Rusland. Hij sprak ook over de olievondst voor de kust van Suriname en gaf aan, dat die het resultaat is van jarenlang onderzoek. Met de olievondst is het volgens hem niet vanzelfsprekend dat de problemen van het land opgelost zijn. ‘’Er zijn genoeg landen met veel olie waar het volk pinaart. Dat ligt aan het feit dat die regeringen alleen aan zichzelf denken. Als er geen verandering komt in het bestuur van ons land, zal ons hetzelfde overkomen’’, zei Rusland.

De NPS-voorzitter zei dat God naar Suriname heeft omgekeken, ondanks het verkwistend beleid dat gevoerd is de afgelopen periode. “We hebben olie gevonden, maar we hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat we de juiste keus maken voor leiders die het land kunnen regeren.” Hij sprak de aspirant-kandidaten toe en riep hen erop toe te zien dat de propagandisten die ze kiezen, daadwerkelijk het werk goed kunnen doen. De verantwoordelijkheid ligt volgens hem niet alleen bij het hoofdbestuur of de partijvoorzitter, maar bij elke NPS’er. Hij drukte alle leden op het hart de partijactiviteiten te ondersteunen, zodat ze succesvol zijn. Vanaf volgende week verwacht Rusland dat het verkiezingsmateriaal van de partij binnen zal zijn, zodat vlaggen, truitjes en al het andere dat de mensen willen, beschikbaar is. Rusland drukte de leden op het hart zich niet te laten afleiden, maar het werk voort te zetten voor maximale winst.

-door Priscilla Kia-