Via de website Suriname.Vfsevisa.com. kunnen toeristen die naar Suriname afreizen, een toeristenkaart en/of visum aanvragen. Op de website hebben mensen aangegeven, dat zij problemen ondervinden bij het aanvragen van een toeristenkaart via de website. Waarnemend onderdirecteur Consulaire Zaken en Personen verkeer, Dina Westfa, zegt in gesprek met De West, dat eerst wordt gekeken als de gegevens die zijn doorgegeven, volledig en correct zijn. Indien niet volledig, krijgt de aanvrager de gelegenheid die alsnog aan te vullen. De wachttijd is drie werkdagen(72 uur), voordat de aanvraag wordt beslist. “Als de persoonlijke gegevens niet kloppen, kan de aanvraag afgewezen worden”, zegt Westfa. Zij zegt dat elke klacht die de toerist aangeeft met betrekking tot de toeristenkaart, serieus bekeken en afgehandeld wordt. De stukken die worden gevraagd bij het maken van een e-Toeristenkaart, zijn: een geldig paspoort, dat minimaal zes maanden geldig moet zijn, een recente pasfoto en een retourticket. Daarom doet Westfa een beroep op de personen die niet in het bezit zijn van deze drie vereisten, om het binnen 3 werkdagen aan te vragen. Zij zegt, dat het wel voorkomt dat mensen op de dag van vertrek een toeristenkaart aanvragen. ‘’Dat is veel te laat, waardoor de desbetreffende persoon niet geholpen kan worden’’, zegt Westfa. Zij vraagt toeristen om rekening te houden met een afhandeltermijn van minimaal drie werkdagen. Volgens haar is het regelen van de juiste reisdocumenten te allen tijde de verantwoordelijkheid van de reizigers zelfs. “Mochten kinderziektes plaatsvinden, worden die tijdig aangepakt.” Toeristen kunnen op eerdergenoemde website, direct online een digitale toeristenkaart aanvragen. Daarna dient alle informatie ingevuld te worden waarna de betaling ook online plaatsvindt. Op dit moment kan alleen betaald worden met een MasterCard, Visa en IDEAL credit/debitcard. Na betaling en goedkeuring van de aanvraag ontvangt men een PDF File, welke gedownload en geprint moet worden. Reizigers wordt geadviseerd om een print out van hun toeristenkaart bij zich te hebben. Westfa geeft tot slot aan, dat tot nu toe alle aanvragen goed afgehandeld zijn. ‘’Per dag worden gemiddeld 500 aanvragen afgewerkt. Per ingaande april 2019 tot en met vandaag, hebben wij ongeveer 29.000 aanvragen kunnen afhandelen”, aldus Westfa.