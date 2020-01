De wisselkoersen voor vreemde valuta zullen met het huidige beleid van de overheid en de Centrale Bank, nauwelijks stabilisatie doormaken en zelfs blijven stijgen, is de mening van verschillende economisten in ons land. Fiscale en monetaire maatregelen zijn niet wat ze wezen moeten en momenteel is binnen het mechanisme van vraag en aanbod, de vraag naar de dollar en de euro vele malen hoger dan het aanbod, hetgeen maakt dat de wisselkoersen steeds verder stijgen. Bovendien is de overheid al ruim een jaar doende haar begrotingstekorten monetair aan het financieren. Oud-directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, verklaarde onlangs op een bijeenkomst van de KennisKring, dat het begrotingstekort van de overheid momenteel wel 80 procent bedraagt, hetgeen een verontrustende ontwikkeling is, die zeker de geldontwaarding zal stimuleren. De vraag naar dollars en euro’s zal de komende maanden alleen maar verhevigen en de overheid zal daar machteloos tegenover staan, omdat de Centrale Bank van Suriname, niet over voldoende monetaire reserves beschikt om de koers te stabiliseren, laat staan omlaag te brengen. Deze regering zal al gezien haar reputatie uit het verleden, alles in het werk stellen om tot aan de verkiezingen met stunt- en vliegwerk de wisselkoers onder bedwang te houden. Deed ze voor de verkiezingen van 2015 toen toch ook, toen Hoefdraad nog governor op de Centrale Bank van Suriname was en zes maanden voor de verkiezingen, elke maand 50 miljoen uit de monetaire reserves lichtte en aan het bankwezen ter beschikking stelde om de wisselkoers van met name de dollar op SRD 3.35,- te houden en de indruk te wekken, dat er geen deviezenvraagstuk was. Dat werd allemaal gedaan om de NDP wederom aan een verkiezingsoverwinning te helpen. We kregen er wel ‘nog 5’ bij en hebben dat wel geweten. Kort na de verkiezingswinst in 2015 en wel aan het einde van het jaar, kwam Bouterse met het onthutsende nieuws, dat Suriname in enorme financiële problemen was beland en werd de schuld geschoven in de richting van een buitenlandse crisis waarin Suriname mede gesleept werd. Had helemaal niets met het buitenland te maken, maar was gewoon het gevolg van het desastreuze financieel-economische beleid dat toen was gevoerd door de eerste NDP-regering onder leiding van Bouterse en Ameerali. Ook nu is het niet anders. De Centrale Bank van Suriname heeft geen solide monetaire reserves waarop ze kan terugvallen om de wisselkoersen te dicteren en bovendien is het zo, dat door de monetaire financiering van de overheidstekorten, de SRD in waarde daalt en de wisselkoersen gestadig stijgen. En daar kan deze regering op dit moment geen moer aan doen. Ze kan dan wel komen met een Chotelal oplossing die op dubieuze wijze dollars voor een lagere koers aan de man brengt. Een koers die nog altijd iets hoger ligt dan de officiële koers die de Centrale Bank van Suriname vermeldt. Naar de mening van Keerpunt, zullen de koersen blijven stijgen na de verkiezingen, wie er ook heeft gewonnen of verloren.