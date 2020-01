President Desiré Bouterse is gedagvaard om op 22 januari voor de Krijgsraad te verschijnen voor het verzet dat hij aantekende tegen zijn veroordeling inzake de Decembermoor-den. Tijdens een kadermeeting van de NDP, die gisteren werd gehouden in Ocer, beloofde partijvoorzitter Desiré Bouterse, aan zijn achterban, dat hij op 22 januari persoonlijk voor de Krijgsraad zal verschijnen. “22 januari aanstaande mi o koiri go so”, zei Bouterse, terwijl hij demonstreerde hoe hij het gebouw zal binnenlopen.

De voorzitter gaf aan dat gezien de opkomst, het onmogelijk is dat de partij de verkiezingen verliest. “If u las a verkiezing, dat u alla malla san dong dja wani”, stelde Bouterse. Volgens hem staan een heleboel mooie ontwikkelingen de samenleving te wachten. Zo haalde Bouterse de recente olievondst aan. “Er is niet alleen olie gevonden, maar ook een grote hoeveelheid gas”, gaf de voorzitter aan. Bouterse gaf te kennen dat deze ontwikkeling niets met de NDP te maken heeft, maar dat het gaat om een nationaal belang.

Ook de Afobakadam die intussen in handen is van Suriname, is volgens de voorzitter een positieve ontwikkeling voor Suriname. Verder ging hij in op de kwestie rond de 19,5 miljoen euro die is aangehouden en waartegen intussen cassatie is ingediend. “U kent de mentaliteit van de kruideniers, dus proberen ze door te gaan” zei de Bouterse.

De NDP- leden Ramon Abrahams en Silvana Afonsoewa, deden een beroep op de achterban om de volle ondersteuning te geven aan de voorzitter en zich op 22 januari te mobiliseren naar de rechtszaal. Abraham gaf verder te kennen dat op 22 mei, de massa gemobiliseerd zal worden, zodat de partij haar sterkte kan laten zien.

door Yves Kloppenburg