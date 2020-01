De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, heeft op een persconferentie eind december, gezegd dat er hard gewerkt wordt om de koers stabiel te houden. Op vragen van de pers, waar de dollars vandaan komen die via de cambio van Chotelal te verkrijgen zijn, is hij niet concreet ingegaan. Volgens de econoom Ste-ven Debipersad, zijn de dollars die op de markt gebracht worden door deze cambio, afkomstig van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). “Chotelal krijgt de dollars rechtstreek van SPSB, alleen om de koers stabiel te houden”, zegt de econoom. Dit zal volgens de econoom er niet voor zorgen dat de koers stabiel blijft tot de verkiezingen van 2020. De afgelopen dagen is er een stijging te merken van de verkoopprijs voor valuta op de wisselmarkt. Bij de wisselkantoren wordt voor 1 euro SRD 9,- gevraagd en voor de US-dollar SRD 8,. Debipersad zegt dat er een tekort is aan US-dollars op de wisselmarkt. ‘’De vraag is groter dan het aanbod. Een grote groep in de samenleving is op zoek naar US-dollars”, zegt hij. Er schijnen nog twee cambio’s te zijn die goedkope dollars aanbieden. “We moeten nagaan waar deze twee cambio’s met de dollars vandaan komen. Laten mensen onderzoeken als het niet de gelden zijn van de SPSB. Dit lijkt meer op corruptie”, zegt Debipersad. Volgens hem moet er ook onderzocht worden wat de band is tussen ondernemer Chotelal en de SPSB. Debipersad zegt dat een stijgende koers enorm veel invloed heeft op de samenleving, dit omdat haast alle producten worden omgerekend tegen de op dat moment geldende koers. “Alles is afhankelijk van de koers, en we verdienen geen US-dollars. Hoe hoger de koers, des te groter de devaluatie van onze munteenheid.” Hij geeft verder aan dat er stukje beleid op dit vraagstuk moet worden losgelaten. “Het is van belang dat de prijzen van goederen stabiel blijven, ook wanneer de koers wederom dreigt te stijgen.’’ De koers zal volgens Debipersad, naar alle waarschijnlijkheid, weer stabiel worden na de verkiezingen. Dit, omdat we volgens hem haast geen exportproducten hebben. “Om de koers stabiel te houden, moet er geïnvesteerd worden in de productiesector’’, aldus Debipersad.