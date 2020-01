In de afgelopen jaren is de verkoopprijs van de US-dollar gestegen naar SRD 8,05 en de euro naar SRD 9. In het kader hiervan heeft de krant vanmorgen enkele verkopers bij de Centrale Markt gesproken over hoe zij het in de afgelopen vijf jaar, de verkoop hebben ervaren. “Met de komst van deze regering, zien wij alleen maar achteruitgang in de economie”, zegt Ryan, een visverkoper. Hij zegt dat met de hoge koersen, alles duurder is geworden en voor hem als visverkoper is dat een zware klap. Ook benzine is duurder geworden en hij is daardoor genoodzaakt de prijs van vis te verhogen. Het gevolg is dat de klanten minder kopen. “Vroeger kon ik alles binnen een dag verkopen, maar nu blijf ik minstens drie dagen zitten met de vis”, zegt Ryan. Volgens hem moet deze regering plaats maken voor een andere regering. De meeste verkopers zijn niet positief over de regering. ‘’De regering deugt niet’’, zegt een verkoper. Groenteverkoopster Else, zegt dat ze het duidelijk in haar zak voelt. “Ik daag Bouterse uit om de koers terug te brengen naar hoe het was toen hij aan de macht kwam”, zegt Else. Zij geeft aan dat deze regering zoveel heeft beloofd, maar tot nu niets heeft gedaan. “Ik heb zelf op ze gestemd, omdat ik dacht dat ze werkelijk zouden doen wat ze beloofd hadden”, zegt zij. Else ging ook in op de uitspraak van NDP-parlementariër Amzad Abdoel, die zei dat er sprake is van een economische groei. “Met de dubbele salarissen die hij krijgt, is het werkelijk een groei voor hem, maar laat hij in onze zakken komen kijken”, aldus Else. Een andere groenteverkoopster die anoniem wenst te blijven, denkt er anders over. Zij zegt geen moeite te hebben met de hoge koersen. ”Ook al is de koers hoog of laag, je moet zelf moeite maken om je hoofd boven water te houden”, zegt zij. Ook een visverkoper gaf zijn mening over de recente koersen. ‘’Tegenwoordig moeten we harder werken voor een zeer klein bedrag. De kleine man moet twee maal zo hard werken en verdient heel weinig, terwijl de regeerders door niets voor ons te doen, heel veel ontvangen”, zegt de visverkoper.