De NPS hield op donderdag 9 januari, een voorlichtingsavond voor leden en belangstellenden. De recente olievondst voor de kust van Suriname werd besproken. Tegelijkertijd hield Rusland de aanwezigen voor, dat zij op 25 mei het juiste besluit zullen moeten nemen over wie het land gaat besturen, want een verkeerd besluit kan jaren van spijt veroorzaken. ”Men gaat met de olievondst proberen, het volk wijs te maken dat de NDP de olie heeft gezet in de bodem. De olie is van de Surinamers, we hebben er allemaal recht op.”

Rusland zei dat elke Surinamer moet kunnen profiteren van alles wat uit de bodem komt. Deze kans krijgen we volgens hem niet meer. “We moeten niet de sheikh uithangen, maar voorzichtig zijn, want de regering heeft bijna alles voor Suriname verkwanseld. Alle inkomsten die Suriname verdiend heeft in 2011, 2012 en 2013, zijn gebruikt. Het Surinaamse volk moet weten wat het gaat doen. Wat gaat de regering doen als de oliedollars nu binnenkomen?”, aldus Rusland. De verkiezingen zijn over vier en een halve maand. “De bevolking moet een keus maken op 25 mei, zodat ze hun toekomst veilig kunnen stellen. Een fout besluit kan ons brengen naar Venezuela en situaties die we niet willen hebben”, zei Rusland.

Er zijn volgens Rusland heel veel problemen in Suriname gecreëerd, die met tact en doorzettingsvermogen, zullen moeten worden aangepakt om de samenleving op het juiste spoor te krijgen. “De prijs van olie stijgt, maar daalt ook weer. Laten wij goed omgaan met de middelen van de staat. Met goed beheer kunnen Surinamers jarenlang tevreden gesteld worden. We moeten een besluit maken dat onze kinderen en kindskinderen goed zal uitkomen.

Er moet deskundig leiderschap komen om de gestelde doelen te realiseren. We moeten van de mogelijkheden van het land kunnen leven”, aldus Rusland.

Hij sprak ook over de uitnodiging van de president op 31 december 2019, waarin de NPS werd uitgenodigd voor een informatiesessie over de stand van zaken betreffende de overdracht van de Afobakadam en de verder te nemen stappen. Rusland legde uit waarom de partij niet in is gegaan op de uitnodiging. Toen de Alcoa in 2014/2015 aankondigde te stoppen met de productie van bauxiet en aluinaarde in Suriname, had de regering volgens Rusland, aan moeten geven dat de Brokopondo-overeenkomst van 1958/1959 was opengebroken en dat Suriname niet verder kon gaan. Ook de prijs die Suriname betaalde voor energie, is vaker aan de orde gekomen. De NPS heeft deze materie vanaf 2015 tot 2019, steeds onder de aandacht gebracht in De Nationale Assemblee, maar de president was nooit aanwezig om hiernaar te luisteren. De NPS vindt dat als er informatie gedeeld moet worden, dat in De Nationale Assemblee moet gebeuren.

door Priscilla Kia