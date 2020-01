In het afgelopen jaar heeft het parlement 38 wetten aangenomen. In een gesprek met de krant zegt DOE-parlementariër Carl Breeveld, dat het aannemen en goedkeuren van de helft van de wetten, onnodig was. “Het goedkeuren van de Wet Wijziging Staatsschuld, was onnodig. Dit betekent dat Suriname dieper in de problemen komt te zitten, omdat onze verdiensten, in de mijnbouw vooral, dan moeten dienen als aflossing van de leningen die gedaan zijn”, zegt Breeveld. Volgens hem moet de regering zorgen voor betere inkomsten, in plaats van die juist te verminderen. Advocaat Antoon Karg, geeft eveneens zijn mening over de Wet Wijziging Staatsschuld en de overige wetten. “Kritisch bekeken, staat deze wijziging compleet lijnrecht tegen onze grondwet, want deze wet zou onze staatskas moeten beschermen en dat gebeurt juist niet. Verder maak ik mij ook zorgen om de ID-kaartenwet 2018, omdat met deze e-ID makkelijk gefraudeerd kan worden”, zegt Karg. De ID-kaartenwet 2018, werd op 20 december 2018 goed gekeurd, waarna de elektronische identiteitskaart (e-ID) op 15 maart 2019 werd gelanceerd. “De Wet Minimumloon vind ik goed, maar zou al langer opgepakt moeten worden’’, aldus Karg. De Wet Minimumloon werd op 18 juli 2019, met 28 stemmen, aangepast. Het minimumuurloon werd ingaande die datum gesteld op SRD 8,40 per uur. Het minimumloon bedraagt SRD1.428 per maand.