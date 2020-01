De overheid maakte via de media bekend, dat met ingang van 15 januari, het niet meer is toegestaan om valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, liet weten, dat het ook niet meer mogelijk is om deviezen over te maken, gezien deze transacties zullen worden geblokkeerd door de banken. De maatregel heeft volgens de minister te maken met de verdere ordening van het deviezenverkeer en is ook bedoeld om het witwassen van gelden en financiering van terrorisme, te voorkomen.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), is van mening dat met deze maatregel de zwarte markt zal worden gestimuleerd. “Mensen hebben duidelijk geen vertrouwen meer in de SRD. De regering is bezig met paniekvoetbal”, aldus Binda.

Volgens hem is de deviezenmaatregel het gevolg van een slecht beleid. “De samenleving is duidelijk gevlucht in de valuta, wat maakt dat de vraag steeds groter wordt.” Binda is van mening dat in feite een groot deel van de samenleving reeds is gedollariseerd. “De meeste huurprijzen en de prijzen in de winkels worden aangegeven in US-dollars.”

Binda zegt dat in de jaren ’80, dezelfde maatregel was genomen. “Nu staan ze weer voor dit probleem.

Ik heb keer op keer aangegeven, dat je geen politie voor de economie kunt spelen”, zegt de voorzitter. Volgens Binda zal deze maatregel er alleen voorzorgen dat de zwarte markt groeit. “De mensen moeten vrij kunnen zijn om te doen wat zij willen en met deze actie geeft de regering eigenlijk toe, dat zij een falend beleid heeft gevoerd”, aldus Binda.

Econoom Steven Debipersad, denkt er anders over. Hij is van mening dat dit een positieve ontwikkeling is voor de samenleving. “Het gaat in dezen om een stukje ordening binnen de sector en bescherming van de burgers”, zegt hij. Volgens hem wordt dit bericht verkeerd opgevat en overgebracht door verschillende groepen binnen de samenleving. “Het gaat niet om twee mensen die onderling deviezen verhandelen, maar om mensen die het tot een werk maken.” Het gaat volgens Debipersad om Chinese winkeliers en anderen die buiten cambio’s en banken om, valuta kopen en verkopen.

‘’Het is belangrijk dat er ordening komt, dit in het belang van de National Risk Assessment (NRA). Om de NRA te halen, is het belangrijk dat we vooral het witwassen tegengaan. Dit is één van onze belangrijkste knelpunten”, zegt Debipersad. Echter vraagt hij zich af hoe het gesteld is met de controle vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De Bank zou erop toe moeten zien dat onofficiële instanties zich niet bezighouden met valutaverkoop en –handel. “De samenleving twijfelt reeds aan het feit dat de governor van de CBvS, Robert van Trikt, niet kan verklaren vanwaar Chotelal met de dollars vandaan komt”, aldus Debipersad.

door Yves Kloppenburg