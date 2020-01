De Stichting van prof volleyballer Gino Naarden, is reeds begonnen met de ‘How To Be A Pro’ opleiding. De opleiding heeft tot doel hetlichamelijk en geestelijk ontwikkelen van elk individu, om zodoende succesvol te zijn in het leven. De opleiding is bestemd voor een ieder die streeft naar professionaliteit en duurt een jaar. Het is een individueel programma, hoewel je ook met anderen samen werkt. Er zijn twee stromingen, namelijk een voor de volleyballers en de andere is de pro-educatie, speciaal voor sporters die andere takken van sport beoefenen, artiesten en ook mensen die een business willen opzetten. ”Bij de stroming van de volleyballers krijgen ze niet alleen pro-educatie, maar ook volleybaltrainingen, terwijl bij de andere stroming er meer wordt gefocust op het educatief gedeelte, hoe de mens zijn leven kan organiseren, productief te zijn en te komen waar hij wil zijn. Binnen ‘How to Be a pro’ geloven wij dat prof zijn niet zit in de sport maar in de mindset”- zegt voorzitter Gino Naarden. Verder zegt Naarden dat de sporters in aanmerking voor een contract of scholarship in het buitenland na een succesvolle afronding van de opleiding kunnen komen.” En voor de niet sporters kunnen zij jou helpen met het zoeken van een baan of het opzetten van jouw eigen onderneming”,zegt Naarden. De kosten voor deze opleiding zijn SRD300,- voor 12 lessen per maand voor de volleyballers en voor de educatie kant is het SR200,- voor 4 lessen per maand.