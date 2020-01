Volgens econoom en oud-directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, reflecteren de inflatiecijfers die worden gepresenteerd door het Algemeen Bureau voor Statistieken (ABS) geen realiteit, gezien deze meting alleen wordt gedaan over basisproducten en de rest van de goederen niet mee wordt genomen. Dit gaf Bousaid afgelopen dinsdag aan tijdens de eerste bijeenkomst van de KennisKring voor het jaar 2020 in het Lalla Rookh gebouw.

Volgens Bousaid worden de basisgoederen gekocht tegen de officiële bankkoers en worden dan ook tegen die prijs verder verkocht, terwijl de overige goederen tegen de op dat moment geldende koers worden ingekocht. “De bankkoers voor de US-dollar is 7,52. Dit terwijl bij de wisselkantoren er SRD8, -wordt gevraagd. Als je dan een meting gaat houden, dan zullen de resultaten altijd positief zijn”, stelt Bousaid.

Ook de overheidsfinanciën zijn volgens de oud-directeur verder verslechterd in 2019. “De inkomsten zijn gestegen met 19 procent, maar de uitgaven werden 23 procent meer in vergelijking met 2018.”

Volgens Bousaid had de oud-governor van de Centrale Bank van Centrale, André Telting, hiervoor gewaarschuwd. “We merkten dat hij lening bij lokale banken nam, omdat hij altijd rekening hield met een koersstijging. Als de koers nu verder stijgt, worden onze schulden groter en neem de inflatie van onze munteenheid verder toe.”

Bousaid haalde tevens aan dat onze monetaire reserves nauwelijks zijn gegroeid. “De regering trachtte via een lening van 500 miljoen bij Oppenheimer, de monetaire reserves verder te versterken. Uiteindelijk kregen wij maar 125 miljoen, waarvan het overgrote deel is gegaan naar Alcoa.”

De econoom uitte verder zijn misnoegen over het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat op 23 september 2019 zou zijn uitgebracht. “Het is het slechtste rapport dat ik ooit heb gelezen. Normaal ben ik van het IMF gewend dat zij zaken kritisch bekijken. Echter merk ik bij dit rapport dat het gaat om een standaard die ik niet gewend ben”, aldus Bousaid.

-door Yves Kloppenburg –