De nationale bewustwordingscampagne ‘Balans in 2020’, werd gisteren gelanceerd inRoyal Ballroom van Torarica. Deze campagne is een initiatief van STAS International en is gehouden in het kader van de algemene, geheime en vrije parlementsverkiezingen op 25 mei 2020. Het doel van de campagne is om jongeren ervan bewust te maken dat zij kritisch moeten zijn bij het uitbrengen van hun stem. Volgens projectcoördinator Karin Refos, dienen jongeren kritisch te kijken naar wie het land bestuurt. Deze launch werd voorgezeten door Refos. Zij werd bijgestaan door een aantal panelleden en ondersteund door de UNDP en de Nederlandse ambassade. “Ongeveer 50 procent van het electoraat bestaat uit vrouwen. Het is daarom belangrijk dat net als de mannen, ook vrouwen worden gekozen in leidinggevende posities en dat jongeren daar alert op zijn”, zegt Refos. Zij gaf aan dat bij de verkiezingen in 2015, haar eerste campagne ‘OOK ZIJ’, een cruciale rol heeft vervuld in de toename van vrouwen met leidinggevende posities. Deze campagne legde ook de nadruk op het motiveren van politieke partijen om meer vrouwen op de kandidatenlijsten te plaatsen en meer vrouwelijke leiderschap in alle bestuurslagen en structuren te bevorderen. De aantallen vrouwelijke kandidaten op de verschillende lijsten varieerden door deze nationale bewustwordingscampagne in 2015 per partij en per district. Op sommige kandidatenlijsten was het percentage vrouwen wel meer dan 60 procent, maar deze werd in enkele districten bewust op nummer 1 en/2 geplaatst, hoewel er ook een enkele lijst was waarop geen enkele vrouw kandidaat was gesteld. “Per december 2019 is het percentage vrouwen in De Nationale Assemblee (DNA) thans 31 procent, een wereldquota, dat gehaald is zonder enige vorm van wetgeving. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van Suriname dat het percentage vrouwen in de DNA meer dan 30 procent is”, benadrukte DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Emanuel Scheek, vertegenwoordiger van het studenten AdeKUS-bestuur en medetrekker van de campagne, gaf aan dat er naast de balans tussen het aantal mannen en vrouwen, ook gekeken moet worden naar de balans tussen jongeren en ouderen bij de verkiezingen van 2020. “We zeggen: we zijn de toekomst, wat inderdaad zo is, maar de bedoeling is dat er ook gekeken wordt naar een juiste samenstelling van ouderen en jongeren in politieke partijen”, zei Scheek. Volgens hem is het belangrijk dat jongeren zich verantwoordelijk worden en meelopen in het beleid, zodat zij later op eigen benen kunnen staan. Scheek zei verder dat men niet gewoon jongeren uitkiest, maar dat er gekeken wordt naar wat de persoon in zijn of haar bagage heeft. De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putri Dewi Amatsoemanto, gaf aan dat het ministerie verantwoordelijk is voor de verkiezingen, vandaar dat het ministerie ook genderbeleid in zijn portefeuille heeft “Wat balans brengen in het genderbeleid betreft zijn we nog niet helemaal daar, maar als we allemaal meewerken aan het beleid, zullen we die balans krijgen in de politieke partijen”, aldus Amatsoemanto. Speciaal voor jongeren wordt er op de Anton de Kom Universiteit een live debat gehouden op 30 april. Er zullen ook acties zijn op de website van de campagne (www.balansin2020.org), diverse sociale media kanalen en via radio, televisie en kranten.