Op 24 december 2019 werd het uiteindelijk duidelijk wat de Rechtbank Noord-Holland had besloten in de kwestie van de 19.5 miljoen euro in cash geld, dat op de luchthaven Schiphol door de douane in beslag was genomen en verzonden door de Centrale Bank van Suriname, zou gebeuren. Zou het Nederlandse Openbaar Ministerie gelijk krijgen en het geconfisqueerde geld dat eindbestemming Hong Kong had, in Nederland houden of zou het toch worden geretourneerd aan de Centrale Bank van Suriname, die het als monetaire autoriteit en immuniteit bezittende, had verzonden? Een dag voor de kerst besliste de Rechtbank Noord-Holland dat de 19.5 miljoen euro die aan drie Surinaamse banken toebehoorde, teruggegeven moest worden op basis van het feit, dat de Surinaamse Centrale Bank in deze kwestie immuniteit geniet en dat daarom de miljoenen in chartale middelen, niet geconfisqueerd mochten worden. Het is inmiddels bekend dat de eurobiljetten, in totaal 19.5 miljoen, op weg naar een bank in Hong Kong waren om daar ingewisseld te worden voor dollars. Het Nederlandse Openbaar Ministerie ging en gaat er nog steeds vanuit, dat tussen deze reusachtige chartale zendingen, er geld zit dat van witwasactiviteiten afkomstig is. Het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland werd twee weken geleden gewezen en men zou mogen verwachten, dat het geld teruggestort zou worden op de rekening van de Centrale Bank van Suriname. Dat is echter niet geschied en inmiddels is duidelijk geworden waarom. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is namelijk in cassatie gegaan tegen de beslissing van de Rechtbank Noord-Holland en dat is gisteren bekend geworden. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wenst zich duidelijk niet neer te leggen bij de beslissing van de Rechtbank Noord-Holland en wenst nu een oordeel van de Hoge Raad. Door deze stap van het Openbaar Ministerie kan eigenlijk gesteld worden, dat de Surinaamse Centrale Bank en de drie Surinaamse banken die betrokken zijn bij deze hele affaire, eigenlijk terug bij af zijn en er vermoedelijk weer een hele tijd overheen zal gaan, alvorens deze slepende zaak uiteindelijk tot een eind kan worden gebracht. Er heerste een euforische stemming aan het einde van het jaar bij vooral de handelsbanken die betrokken zijn bij deze zaak. Echter waren er toch wel mensen die bewust waren van het feit, dat de zaak nog niet helemaal afgewikkeld zou zijn, indien het Openbaar Ministerie in cassatie zou gaan bij de Hoge Raad. Dat is dus nu gebeurd en zal zeker een negatief effect hebben op de wisselkoersen voor vreemde valuta. Een ander negatief effect van deze beslissing van het Openbaar Ministerie, is dat het nog steeds niet mogelijk is om cash geld (vooral US-dollars) via de oude gebruikelijke route te laten invliegen. Deze route werd benut via vluchten van de Air France – KLM, omdat deze maatschappij de enige is die op Suriname vliegt en een vergunning heeft om cash in vreemde valuta aan- en af te voeren. Zolang deze kwestie van de 19.5 miljoen euro niet helemaal voorbij is, zal de Air France – KLM, niet bereid zijn chartaal geld uit en voor ons land te vervoeren. Deze latente situatie zal zeker een verdere negatieve invloed uitoefenen op de wisselwaarde van onze SRD ten opzichte van de harde vreemde valuta.