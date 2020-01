De Mission Milagros (oogmissie) die vorig jaar in het district Nickerie werd uitgevoerd, krijgt in 2020 een vervolg. De Milagros oogmissie van Venezuela, zal ook in het Streekziekenhuis Marwina (SZM) plaatsvinden. De missie start in Nickerie op 13 januari aanstaande en gaat rond 22 januari voor het eerst naar Marowijne. Tijdens deze oogmissies kunnen burgers met oogaandoeningen een check-up laten doen en eventueel gratis geopereerd worden. Alleen patiënten met cataract (staar) en pterygium (grometi) zullen kosteloos geopereerd worden. ‘’Ik hoop op een massale registratie en hoop dat de bewoners gebruik zullen maken van deze missie’’, zegt Aarti Kalloe, algemeen directeur van het SZM. Bewoners van het district Marowijne kunnen zich tot en met 11 januari registreren voor deze oogmissie. Vandaag kunnen belanghebbenden van Moengo en omgeving zich registreren bij de RGD-poli Wonoredjo. Morgen is het de beurt aan belanghebbenden van Albina en omgeving. Zij kunnen zich registreren bij de RGD-poli van Albina. Belanghebbenden kunnen zich ook registreren bij de balie van het SZM. Dit kan tot en met 11 januari. Voor de registratie zijn een verzekeringspas, garantiebrief en een identiteitsbewijs of familieboekje vereist. De oogmissie vloeit voort uit de Petro Caribe-overeenkomst met Venezuela en is een initiatief van Cuba en Venezuela. Het team Milagros uit Venezuela was van 10 juli t/m 14 juli 2019 in Suriname voor oriëntatiebezoeken in Nickerie, Paramaribo en Marwowijne. Er werd gekeken naar de beschikbare mogelijkheden voor patiënten en het uitvoeren van eventuele operaties in de ziekenhuizen, werd besproken. De allereerste Milagros oogmissie was vanuit Cuba, duurde van 2005 tot 2012 en werd in geheel Suriname uitgevoerd. Voor de oogmissie uit Venezuela is Suriname een van de eerste landen die prioriteit geniet.