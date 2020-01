Het lijkt erop dat tientallen mensen de afgelopen maanden in overheidsdienst zijn genomen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, bevestigt dit tegenover de krant. Volgens hem kunnen mensen zich laten registreren om in aanmerking te komen voor een baan bij de overheid. Echter krijgen deze mensen volgens Jogi, geen arbeidsovereenkomst, maar slechts een toezeggingsbrief, dat betekent dat de in overheidsdienst aangenomen persoon bij een eventuele machtswisseling, zonder baan kan komen te zitten, omdat een arbeidsovereenkomst ontbreekt. “Het gebeurt al jaren dat de regering kort voor de verkiezingen, arbeiders in overheidsdienst neemt. Dit alleen om genoeg mensen achter zich te krijgen die voor hen willen stemmen”, zegt Jogi. Volgens Jogi is er een belofte gedaan door de regering aan de arbeiders die nu in overheidsdienst worden aangenomen, dat ze zekerheid krijgen na de verkiezingen. “Er wordt aan de mensen gezegd dat ze in vaste dienst zullen worden genomen”, zegt de parlementariër. Verder geeft hij aan, dat de regering hierdoor dieper in de schulden belandt. “Projecten kunnen niet zoals gepland uitgevoerd worden, omdat het geld wordt gebruikt voor het uitbetalen van deze arbeiders”, zegt Jogi. ‘Dit lijkt meer op het kopen van stemmen”, zegt de voorzitter van DA’91, Angelic del Castilho, tegenover de krant. Volgens haar zou de regering juist werkgelegenheid moeten creëren in de particuliere sector en mensen stimuleren ondernemer te worden. Echter merkt de voorzitter dat de overheid deze sector juist aan het afbreken is. Verder is het volgens Del Castilho niet eerlijk tegenover de mensen die wel voor een bepaalde functie gestudeerd hebben. “Bij massale aanname van arbeiders is het probleem niet opgelost, want de mensen die binnenkomen, beschikken niet over de gewenste kwaliteiten”, zegt Del Castilho. In een eerder gesprek met de krant heeft NPS-parlementariër Patricia Etnel gezegd, dat ons ambtenarenapparaat veel te groot is. Volgens haar kwam dit probleem ook al voor tijdens het bewind van oud-president Ronald Venetiaan, maar toen werd er gewerkt met een Public-sector Programma, dat tot doel had ervoor te zorgen dat het overschot aan ambtenaren een baan vond in de publieke sector. Etnel merkt dat dit terzijde is gelegd. “De regering neemt nu à la dol mensen in dienst”, aldus de parlementariër.