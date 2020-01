Afgelopen zondag overmeesterde Zwaluw ‘96 Bombel in de hoofdklasse competitie van de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) in het Nationaal Indoor Sporthal (NIS). Zwaluw ‘96 was te sterk van FC Bombel met een eindstand 12 – 4. Leroy Letnom, Ike Adams, Furgill Pinas, Marcelinho Plet, S. Sordjo, Delano Shury en S. Sobari, scoorden elk een doelpunt. Bruce Diporedjo wist de bal maar liefst 4 keer in het net van Bombel te krijgen. Bij Bombel scoorde Martin Geston 2 keer, Darryl Landus en Iseguelle Molly scoorden 1 om 1. FCB en All-Stars gingen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Poese was de treffer bij FCB en bij All-Stars was het Benjamin Saling. In de tweede klasse won Bombel 2 van Kabel Boys met een eindscore van 7 – 6. Isseguelle Molly scoorde een hattrick voor Bombel 2. De overige spelers die scoorden, waren: Anfernee Bernadin, Lorenzo Nelom en Aurilio Watchman. Bij Kabel Boys waren de doelpuntmakers: Renske Adipi, Roche Emanuelson, Sethoe Soerokarso, Clarence Stuiken en Rivolino Overman. Doordat Giants niet is verschenen, won Castilla reglementair.