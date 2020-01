Volgens de econoom Jim Bousaid, is de uitspraak gedaan door vicepresident Ashwin Adhin, over de waarde van onze bodemschatten, de domste die hij heeft gehoord in 2019. Dit zei Bousaid gisteren tijdens de algemene bijeenkomst van de KennisKring in het Lalla Rookh gebouw. Adhin zou tijdens een partijvergadering van de NDP hebben aangehaald, dat Suriname 200 miljard US-dollar aan bodemschatten bezit en dat we als land niet bang moeten zijn om leningen te nemen, gezien wij in staat zullen zijn deze af te lossen.

Volgens Bousaid wordt hij regelmatig aangesproken in het buitenland over deze uitspraak. “Ik schaam mij diep, omdat ik mij niet kan voorstellen dat een vicepresident zulke uitspraken doet”, zegt de econoom. Hij geeft aan dat de regering na de lancering van het bericht over een enorme olievondst, wederom bezig is uitspraken te doen, onder andere dat de opbrengsten zullen worden gebruikt om leningen af te lossen. “We weten intussen dat er olie is gevonden, maar we weten nog niet eens wat de waarde en vooral de kwaliteit hiervan is”, geeft Bousaid aan.

Olievondst geen impact op economische hervorming

Bousaid is van mening dat om een financiële doorgroei te maken, een economische hervorming noodzakelijk is.

“De recente olievondst zal geen impact hebben op de hervorming van de economie. Naar aanleiding van de kwaliteit en winbaarheid zouden wij slechts op lang termijn, economische voordelen eruit kunnen halen”, stelt Bousaid.

Een ander economisch probleem waarmee Suriname volgens Bousaid te kampen heeft, is een enorm tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, welke in 2019 verder is uitgelopen naar 202 miljoen US-dollar. In 2018 was dit tekort nog 118 miljoen US-dollar. Hierdoor is er ook een tekort op het bruto binnenlands product (bbp). “Onze exportproductie levert niet voldoende deviezen op om de uitgaven voor importen te dekken”, zegt de econoom. Dit heeft volgens hem verder invloed op de koers, waardoor deze verder blijft stijgen. “De regering blijft lenen om het tekort te kunnen dekken, maar dat is niet wat wij nodig hebben op dit moment. Er moet geïnvesteerd worden in de productiesector”, aldus Bousaid.

door Yves Kloppenburg