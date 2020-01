“Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik ben vooral blij voor mijn kinderen en kindskinderen. Zij gaan een mooie toekomst tegemoet”, zegt Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, vandaag op een korte spoedpersbriefing in het perscentrum, waarbij werd meegedeeld dat de langverwachte olievondst voor de kust van Suriname, een feit is geworden. Apache Corporation en Total SA hebben vandaag een belangrijke olie-ontdekking aangekondigd bij de Maka Central-1 boorput voor de kust van Suriname op blok 58. In de put is 73 meter aan olie en 50 meter lichte olie en gascondensaat geconstateerd. De taxatieplanning van de bedrijven is nog gaande. Ongeveer 20 kilometer verder vanwaar er nu olie is gevonden, zijn de ondernemingen bezig in Sapakara naar meer olie te zoeken. “Laten we kijken als we net als Guyana, ook discovery after discovery krijgen. Ik denk dat na vandaag, Suriname nooit meer hetzelfde zal zijn”, stelt Elias. De officiële mededeling aan de samenleving, die live werd uitgezonden via STVS en GOV. TV, werd gedaan door president Desiré Bouterse en Elias in het bijzijn van de media, de vicepresident, de ministers van Binnenlandse Zaken en Natuurlijke Hulpbron-nen, de regeringscoalitie en de leiding van De Nationale Assemblee. ‘’Het is een prachtig moment voor Staatsolie. Een moment waarnaar heel lang is uitgekeken’’, aldus Elias. Hij deelde mee, dat er al vijf jaar gewerkt is om dit te bereiken. “Wij wisten al een tijdje dat er olie gevonden is, maar we wisten niet of het inderdaad een ontdekking was. Ze hebben het vandaag bekendgemaakt en dat is prachtig nieuws”, zei Elias. President Bouterse sprak zijn vreugde uit over de vondst en zei dat wij samen de toekomst moeten uitstippelen. “We gaan met elkaar in nationaal belang de way forward moeten uitstippelen. U breiti, mi breiti, alla sma breiti. We gaan het hoofd koel houden. Laten we alle negativiteit weghalen en kijken hoe we Suriname met deze enorme vondst kunnen ontwikkelen voor onze kinderen en kindskinderen”, aldus de president. Na de korte persbriefing was er geen ruimte voor vragen. Aan de media werd meegedeeld, dat op een later tijdstip er dieper zal worden ingegaan op de vondst. door Priscilla Kia