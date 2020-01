Het Amerikaanse oliebedrijf Apache heeft samen met de Franse branchegenoot Total een grote olievondst gedaan voor de kust van Suriname. Bij proefboringen werd volgens de bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid olie aangetroffen. Dit maakte Apache Corporation (NYSE, Nasdaq: APA) en Total SA (NYSE: TOT), vandaag bekend, dat er een belangrijke olie-ontdekking is gedaan bij de Maka Central-1 boorput voor de kust van Suriname op blok 58. De put werd geboord met behulp van het boorschip Noble Sam Croft met Apache als operator met een werkbelang van 50 procent en Total met een werkbelang van 50 procent. In de Maka Central-1 put is 73 meter aan olie en 50 meter aan lichte olie en gascondensaat aangetroffen. De taxatieplanning van de oliebedrijven is nog aan de gang. Apache en Total zijn ook enthousiast over de resultaten in de Sapakara West-1 put, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Maka Cental-1. ‘‘Testen tonen dezelfde verouderde bovenste krijtintervallen in afzonderlijk en duidelijk stratigrafisch kenmerk’’, aldus Apache in een verklaring.

Maka Central

Maka Central-1 boorput is met succes getest op de aanwezigheid van koolwaterstoffen en er is zowel olie- als gascondensaat aanwezig. “We zijn erg tevreden met de resultaten van Maka Central-1. De put bewijst een werkend koolwaterstofsysteem in blok 58 en bevestigt ons geologisch model met olie en condensaat in ondiepere zones en olie in diepere zones. Voorlopige evaluatiegegevens geven het potentieel voor productieve oliebronnen aan. Bovendien suggereert de grootte van de stratigrafische functie, zoals gedefinieerd door 3-D seismische beeldvorming, een substantiële bron”, zei John J. Christmann, CEO en president van Apache.

Apache en Total

Voorlopige vloeistofmonsters en testresultaten duiden op lichte olie en gascondensaat met API-dichtheid tussen 40 en 60 graden. Voorlopige vloeistofmonsters en testresultaten duiden op API-oliegraviteiten tussen 35 en 45 graden. “Blok 58 omvat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel buiten de ontdekking in Maka Central. We hebben ten minste zeven verschillende typen en meer dan 50 vooruitzichten binnen de thermisch volwassen baan gevonden. In samenwerking met Total, kijken we ernaar uit om zowel de verkenning als de ontwikkeling van ontdekkingen in het blok te bevorderen”, zei Christmann.

Vooruitzichten

De Sam Croft zal de volgende putten boren in blok 58, te beginnen met het vooruitzicht van Sapakara West. Sapakara West-1, gelegen op ongeveer 20 kilometer (12 mijl) ten zuidoosten van de centrale ontdekking van Maka, zal oliegevoelige bovenste krijtdoelen testen in de Campanian en Santonian intervallen.

*Maka Central-1 bevestigt goed geologisch model met 73 meter (240 voet) olie en 50 meter (164 voet) lichte olie en gascondensaat; taxatieplanning is aan de gang.

*Boor bij de volgende put, Sapakara West-1, ongeveer 20 kilometer (12 mijl) ten zuidoosten van Maka Central-1, test dezelfde verouderde bovenste krijtintervallen in een afzonderlijk en duidelijk stratigrafisch kenmerk.