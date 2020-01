Milieudeskundige en voorzitter van Probios, Erlan Sleur, heeft vandaag in het radioprogramma ABC Actueel, een aantal problemen aangehaald waarmee Surinamers als gevolg van het vertrek van Alcoa, te maken zullen krijgen. “De beëindiging van de overeenkomst met Alcoa zal voor heel veel naweeën zorgen in de samenleving”, zegt Sleur. Hij geeft aan dat in het verleden Alcoa veel heeft gedaan voor Suriname, maar dat er nu rancune heerst, nadat de regering de overeenkomst heeft beëindigd. Volgens Sleur was dit te merken toen de Alcoa het zwembad van Paranam met de grond gelijk maakte, waarin Alcoa ook had geïnvesteerd. “Het is vreemd dat Alcoa nu ook verschillende deadlines stelt voor de betaling van de stroomprijs, anders krijgen we de stuwdam niet en dat zaken nu anders verlopen ”, zegt Sleur. In een eerder gesprek met een lokale bron, gaf Sleur aan, dat er nog onduidelijkheden heersten over de gemeten dosis radioactieve straling die een risico vormde voor de omgeving. Sleur benadrukt, dat er nog steeds nader onderzoek nodig was om te kunnen vaststellen om wat voor stralingen het gaat die de omgeving vervuilen. Deze heeft hij vervolgens kunnen meten met een geigerteller achter de Suralco-raffinaderij, aan de rand van de het caustic meer. Sleur deelt verder mee dat hij onlangs met enkele personen van de Plantage Onoribo in het gebied, op zoek is gegaan naar de vrijheidsmijn waar volgens zeggen veel chemisch en mogelijk radioactief afval is gedumpt door de Suralco. Wat hem opviel, was de bewaking in het gebied die weigerde toe te laten. ”Dit was toen gelijk een eyeopener voor me geweest, dat men aan milieuverontreinigingen deed in het gebied, en Suralco is ook debet hieraan.” Dit levert volgens hem veel gevaren op voor de volksgezondheid. “De geheimzinnigheid van Alcoa en onze regering, maakte dat de volksgezondheid achteruit is gegaan”, zegt Sleur. Hij deelt mee dat het district Para de belangrijkste drinkwaterbronnen heeft en dat het verontreinigd water ook in contact komt met deze bronnen. Echter wekt dit zorgen op bij de gemeenschap. “Wij van Probios hebben ons best gedaan, we hebben geprotesteerd en we hebben een persconferentie gehad over de verontreinigende activiteiten die zich in het binnenland afspelen, om een stem te zijn voor de bewoners, maar de regering die ook verantwoordelijk is, heeft geen enkel beleid gehandhaafd, om deze activiteiten tegen te gaan”, aldus Sleur. “Alcoa heeft zoveel profijt uit Suriname gehaald, het schept mij daarom de verbazing op, waarom Alcoa nu anders doet tegenover ons”, aldus Sleur. Volgens Sleur heeft de regering een aantal zaken gedaan, dat de Alcoa niet bevalt, vandaar de Alcoa nu een ander houding heeft tegenover de regering.