In 2015 werd het startsein gegeven voor de bouw van een vos-scholengemeenschap en een landbouwcentrum in het district Marowijne. Tot op heden zijn beide projecten niet van de grond gekomen, terwijl de behoefte in de afgelopen jaren verder is gestegen. Volgens Abop-parlementariër Marinus Bee, is dit een van de vele projecten van de regering dat werd gebruikt als propagandastunt.

“De school is nooit gekomen, zoals we gewend zijn van de regering, is het gebleven bij misleiding”, zegt Bee. Het lag in de bedoeling dat de gebouwen opgezet zouden worden achter OS Zinkkampoe. De onthulling werd gedaan door de toenmalige minister van Onder-wijs, Ashwin Adhin en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe. Adhin zou toen ook hebben gezegd, dat in de toekomst er plannen zijn om een universiteit in het district op te zetten. Bee: “Het was kort voor de verkiezingen en er zijn heel wat beloften gedaan om de gemeenschap te manipuleren.’’ Bee zegt dat hij toen ook aan de voormalige minister van Onderwijs, Robert Peneux, gevraagd had, hoe het zit met de bouw van de school, waarop Peneux zou hebben ge-zegd, dat men nu pas zal starten met het onderzoek.

“Men zou dan pas nagaan als het nodig was om een middelbare school in het district op te zetten’’, zegt Bee. Afgelo-pen jaar zou de huidige minister van On-derwijs, Lilian Ferrier, hebben gezegd dat het oude ziekenhuis van de Suralco, verbouwd zou worden tot de beloofde middelbare school, maar tot nu toe is daar geen aanvang mee gemaakt.

’‘De verkiezing nadert, dus ze moeten het volk weer voor de gek proberen te houden”, aldus Bee.

door Yves Kloppenburg