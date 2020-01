De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft in verband met de overname van de Afobakadam, een uitnodiging gehad van president Desiré Bouterse om vandaag deze kwestie te bespreken. Ravaksur wenst niet in te gaan op de uitnodiging en heeft dit vandaag in een brief aan de president laten weten. Het besluit is eerder ook telefonisch aan een functionaris op het Kabinet van de President doorgegeven. In het schrijven gericht aan de president, zet Ravaksur uiteen waarom niet wordt ingegaan op de uitnodiging. Ten eerste wordt aangehaald, dat de president nauwelijks aandacht heeft voor opinies uit de gemeenschap. Ravaksur wijst erop dat diverse deskundigen, uiteenlopende maatschappelijke organisaties, oppositie- en coalitieleden in De Nationale Assemblee in de periode van het onderhandelingsproces met duidelijke argumenten hebben aangegeven, dat de regering het onderhandelingsproces een andere wending moest geven en een betere deal voor Suriname in de wacht moest slepen. Ten tweede stelt Ravaksur, dat de president geen reactie heeft gegeven op verklaringen van de vakorganisatie over de onderhavige materie. “Op 13 november 2018 hebben lokale, regionale en de internationale organisatie Industriall, u een verklaring ten aanzien van de onderhandelingen over de onderhavige materie met Alcoa/Suralco doen toekomen. Voor de goede orde hebben wij een kopie van die verklaring als bijlage aan dit schrijven toegevoegd. Helaas hebt u niet eens de moeite genomen om de ontvangst van dit schrijven te bevestigen. Laat staan om onze organisatie uit te nodigen om over de inhoud van de verklaring van gedachten te wisselen”, aldus Ravaksur in het schrijven. Ten derde wenst Ravaksur documentatie over het resultaat te ontvangen alvorens op de uitnodiging in te gaan. Dit zou ervoor zorgen dat de vakcentrale goed voorbereid aan een dergelijke bespreking zou kunnen deelnemen. Als laatst is Ravaksur van mening dat het resultaat van de onderhandelingen in de eerste plaats in De Nationale Assemblee zou moeten plaatsvinden. “Wij achten het van groot belang dat de regering het resultaat van de onderhandelingen, een zaak van nationaal belang, in eerste instantie deelt met het instituut De Nationale Assemblee en vervolgens het maatschappelijk middenveld en andere instanties naar uw keuze informeert over het resultaat van de gevoerde onderhandelingen”, aldus Ravaksur in zijn schrijven aan de president.