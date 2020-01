De 1504 meter lange en 52 meter hoge Wijdenboschbrug, die werd geopend op 20 mei 2000, heeft hoogstwaarschijnlijk al langer dan vijf jaar geen onderhoudsbeurt gehad. Dit zegt Pl-parlementariër Ingrid Karta-Bink, tegenover de krant. De brug is gebouwd door het Nederlandse bedrijf Ballast Nedam, in opdracht van de toenmalige president Jules Wijden-bosch. Nu, twintig jaar verder, blijkt dat de brug platen mist en dat er speling is ontstaan tussen bepaalde delen van de brug. In 2016 zou de overheid melding hebben gemaakt over een aanbesteding die gehouden is voor de inspectie van de brug. Deze zou daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar onderhoudswerkzaamheden bleven uit.

“Toen Jerry Miranda minister werd van Openbare Werken, Transport en Communicatie, had ik reeds gevraagd naar een rapport van inspectie over deze brug. Echter heb ik het nooit ontvangen”, zegt Karta-Bink. De brug verkeert volgens haar in slechte staat. De vangrails zijn op bepaalde plaatsen beschadigd. “Ik neem aan dat wanneer er een aanrijding is gemaakt en er schade is aangericht aan verkeers-meubilair, dat ook wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij.”

Volgens Karta-Bink verdwijnen de gelden naar alle waarschijnlijkheid in zakken van derden, waardoor herstel uitblijft.

Aan de brug worden volgens haar alleen schoonmaakwerkzaamheden verricht. “De laatste keer dat de brug een beetje werd opgepoetst, was in verband met het defilé dat in Moengo gehouden werd. De president zou daar voorbijgaan, dus het moest er zogenaamd goed uitzien.”

Karta-Bink zegt dat een tijd geleden de schroeven die de vangrails vasthielden, uit de grond staken.

Dit bezorgde automobilisten een lekke band. “Men heeft het toen dichtgemaakt met asfalt, maar dat is niet de juiste manier, omdat daardoor de flexibiliteit van de brug eraan gaat”, aldus Karta-Bink.

De redactie probeerde tevergeefs enkele malen contact te maken met de directie van de afdeling Bruggenbouw van het ministerie van openbare Werken, Transport en Communicatie.

-door Yves Kloppenburg-