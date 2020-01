Als Surinamers mogen wij zeker blij zijn dat de Afobakastuwdam in handen van de staat is gekomen. Suriname is vanaf 1 januari 2020, 100 procent eigenaar van de dam. Ondanks dat de onderhandelingen niet naar ieders tevredenheid zijn gegaan, moeten wij nu kijken hoe het verder gaat. Wat de dam krijgen is één, maar het operationeel houden ervan is het belangrijkste. De regering is haar verplichting nagekomen aan Alcoa en heeft de achterstallige stroomrekening betaald. Het ging eerst om een bedrag van US-dollar 120 miljoen. Uiteindelijk is er US-dollar 111 miljoen betaald. Hiervoor is er een kortlopende obligatielening uitgegeven op de internationale markt van US-dollar 125 miljoen. De dam is gelijk overgedragen aan Staatsolie N.V. Hiermee komt er ook enige aanpassing in de rol van de Energie Bedrijven Suriname, EBS. De regering heeft het voorstel van Jacobs Consultancy om generatorenactiviteiten en transmissie/distributieactiviteiten te scheiden, overgenomen. Zo zal de EBS haar taak veranderen naar transmissie- en distributiebedrijf en zal de regering de EBS ondersteunen om de meeste schulden van de EBS af te lossen. De generatoren van de EBS en de Afobakadam, komen onder het beheer van de dochteronderneming van Staatsolie, de Staatsolie Power Company, terwijl de Alcoa door zal gaan met de operatie van de dam onder een transnationale managementovereenkomst. De staat zal met de overname van de Afobakastuw-dam, de kosten van energie terugbrengen met US-dollar 41 miljoen, wat de subsidie met 25 procent terugbrengt. De subsidie kan nu teruggebracht worden, maar het onderhoud brengt enorme kosten met zich mee. De bevolking zal dan ook waarschijnlijk niet minder voor stroom gaan betalen.