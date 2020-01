In zijn nieuwjaarstoespraak zei president Desi Bouterse, dat een ieder op 25 mei het hoofd zal moeten buigen voor de volkswil die in de verkiezingsuitslag gepresenteerd zal worden. We weten dat in de verkiezingsperiode heel veel wordt gedaan om stemmen te krijgen. Niet alleen politieke partijen, maar ook individuen binnen de verschillende partijen, doen een heleboel dingen om op de lijst te komen en om zoveel mogelijk stemmen voor zichzelf te winnen. Het is natuurlijk juist dat de president oproept dat een ieder zich dient neer te leggen bij de uitslag van de verkiezingen, die zonder corruptie en fraude moeten verlopen. Want wat de uitslag ook mag zijn, we willen geen rellen en vechtpartijen. We willen zoals elke keer, eerlijke en vreedzame verkiezingen. Internationaal staat Suriname daar ook om bekend. Maar buigt de president zijn hoofd wel wanneer dat moet? De president is op 29 november veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de 8 decembermoorden in 1982. De president heeft verzet tegen het vonnis getekend, hetgeen zijn goed recht is, maar in het hele proces heeft hij getoond geen respect te hebben voor de rechterlijke macht en de rechtsstaat Suriname, hij noemt het ‘’een politiek proces’’. Wij benadrukken, dat het recht van de president is om verzet aan te tekenen of in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. Intussen heeft hij ook niet gepoogd zijn aanhangers erop te wijzen, het vonnis te respecteren en niet te staan springen alsof de rechterlijke macht een onschuldige man valselijk heeft veroordeeld. De aanhang van de president heeft in elk geval duidelijk gemaakt, dat niemand de president kan arresteren. Dat zou voor een heleboel problemen in de samenleving zorgen. Moeten zij zich ook niet buigen voor een vonnis dat door de rechter is uitgesproken?