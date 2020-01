De Canawaima veerboot die de route tussen Suriname en Guyana onderhoudt, vertoonde gebreken en is daarom sinds 25 mei 2019 uit de vaart gehaald. De reparatie- en herstelwerkzaamheden die moeten worden verricht aan de boot, zijn tot op heden niet uitgevoerd. De veerboot zou naar verwachting vanaf 16 oktober weer ingezet worden, maar blijkt nu, negen maanden later, nog niet hersteld te zijn. De af-gelopen jaren werd de Canawaima ondersteund door een duwboot, omdat er al een motor was uitgevallen. Later begaf ook de tweede motor het. Volgens VHP-parlementariër Jitendra Kal-loe, blijft de reparatie van de Canawaima uit vanwege mismanagement en het financieel tekort.

“Suriname moet in totaal 350.000 euro neertellen voor het herstel van de Cana-waima. Waarschijnlijk hebben ze het geld helemaal niet”, zegt de parlementariër. Kalloe zegt diverse keren aangegeven te hebben, dat hoe langer de Canawaima niet vaart, des te groter de verliezen worden. “Niet alleen de overheid kan in dezen geen inkomsten delven, maar ook ondernemers worden hierbij beperkt”, zegt Kalloe.

Volgens hem is er sprake van een ernstige situatie. ‘’Er zijn al handelaren die verdienen door middel van import en export van producten, die besloten hebben te stoppen. Dat wil zeggen dat je weer te maken krijgt met een groep werklozen, want ook zij hebben mensen in dienst”, zegt Kalloe. Vanuit Guyana werd Sandaka, een kleine veerboot, tijdelijk ingezet om de route tussen de twee landen te onderhouden.

Maar volgens Kalloe kan deze boot het aantal passagier op dagbasis niet aan.

“Er kunnen maar twaalf voertuigen op de San-daka. Toeristen die hadden gepland om te komen met de feestdagen, blijven dan rustig in hun eigen land als je geen zekerheid hebt dat je kunt oversteken”, zegt de parlementariër.

De minister van Openbare Werken, Trans-port en Communicatie, Vijay Chotkan, zei eerder in de media, dat de onderdelen reeds waren besteld en dat deze nog voor de feestdagen geplaatst zouden worden. Daar is volgens Kalloe niets van terechtgekomen. “De mensen zijn aan hun lot overgelaten en maken nu gebruik van de illegale backtrack route”, aldus de parlementariër.

door Yves Kloppenburg