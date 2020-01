Abop-parlementariër Edward Belfort, is van mening dat de regering niets meer kan doen om het binnenland binnen 3-5 jaar volledig van elektriciteit te voorzien. Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, zei twee dagen geleden in gesprek met het Na-tionaal Informatie Instituut, dat er een plan is uitgewerkt om het binnenland in 3-5 jaar volledig van stroom te voorzien. ‘’Er resten nog 142 dagen voor de verkiezingen en er kan niets meer gedaan worden’’, zegt hij. Belfort geeft aan dat deze regering zoveel heeft be-loofd en niet is nagekomen, waardoor het volk geen geloof meer heeft. Hij haalt aan, dat de binnenlandbewoners al geruime tijd in het donker zitten. “Er is geen brandstof geleverd en de mensen zitten al maanden zonder stroom”, stelt Belfort. Volgens Akiemboto zijn in verschillende gebieden in het binnenland van overheidswege initiatieven genomen ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. In het Boven-Suri-name gebied komen 50 dorpen in aanmerking. Dit project wordt door middel van een creditline vanuit India uitgevoerd. Ook is er een project in uitvoering waarbij een schenking is gegeven door de Inter-American Development Bank (IDB) voor 11 dorpen in het Bo-ven-Suriname gebied om voor de stroomvoorziening te zorgen. Verder wordt er met het Amazon Conserva-tion Team (ACT), ook gewerkt aan de stroomvoorziening in inheemse dorpen. In Pikin Slee en Guyaba wordt in samenwerking met Power China, gewerkt aan het plaatsen van zonne-energiesystemen. Belfort zegt niet onder de indruk te zijn. “Ik heb geen vooruitgang gezien in de elektriciteitsvoorziening van het binnenland’’, zegt hij. Er zijn volgens hem zonnepanelen geplaatst in bepaalde dorpen om het volk de indruk te geven dat er stroom komt. “Alles is overwoekerd”, meent Belfort. Volgens hem zou de minister zich diep moeten schamen, omdat hij niets kan doen, met name voor de bewoners van Brokopondo, waar hij vandaan komt. “Gronden in Tapoeripa, Asigron en Compagniekreek, worden in concessies uitgegeven aan vrienden van Bouterse. De skalians op het meer zijn nog niet verwijderd en de minister kan niets doen”, aldus Belfort.