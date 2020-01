Tijdens de oudejaarsviering in de binnenstad, hebben er enkele incidenten plaatsgevonden. De PR-woordvoerder (naam bekend bij de red.) van de Stichting Suriname Centrale Ambulance (SURCAD), zegt in gesprek met De West, dat er ook twee jongeren waren die een overdosis aan xtc-pillen hadden geslikt. “Het Korps Politie Suriname (KPS) was nergens te bekennen, waardoor Surcad niet optimaal kon functioneren, want die zat vast in files”, zegt de PR-medewerker. Volgens hem waren veel incidenten te wijten aan overmatig alcoholgebruik. Tussen zes en zeven uur in de avond, dreigden zaken zelfs uit de hand te lopen. “Er was een vrouw die symptomen had van een hartinfarct. Er was toen op locatie een hartfilm gemaakt en uit haar voorgeschiedenis bleek, dat ze bekend was bij cardioloog. Zij is toen meteen naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd voor verdere diagnostiek.’’ Er zijn in totaal 10 gevallen van overmatig alcoholgebruik genoteerd. Andere gevallen waren; een klinisch geval, waarbij de zon de oorzaak was en een epilepsieaanval. Er was ook een verkeersongeval aan de Keizerstraat, veroorzaakt door alcohol en onoplettendheid. De jongeman die hierbij werd aangereden door een auto, is ter plekke behandeld door Surcad. Maar liefst 29 personen liepen verwondingen op als gevolg van glasscherven van kapotte flessen. De PR-woordvoerder zegt verder dat een van de ruiten van een dienstwagen van Surcad, vernield is. Wie dit gedaan heeft, is niet bekend. Surcad heeft de vernieling doorgegeven aan de politie.