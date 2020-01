De Nationale Partij Suriname (NPS) is ten opzichte van de andere oppositionele partijen in het parlement, de enige partij die niet is ingegaan op de uitnodiging van president Desiré Bouterse om naar het Presidentieel Paleis te komen voor een uitleg over het verdere traject na de overname van de dam op 31 december.

NPS-voorzitter Gregory Rusland, zegt in gesprek met De West, dat de partij niet ingegaan is op de uitnodiging, maar dat betekent niet dat de partij niet blij is met de overname. ‘’Maar het Presidentieel Paleis is niet de plek om te praten hierover’’, zegt Rusland. Hij is van mening, dat het parlement de juiste plek is om geïnformeerd te worden. ‘’Vindt de informatieoverdracht in De Nationale Assemblee plaats, dan weet ook de totale gemeenschap wat er gebeurt.’’

Rusland legt uit, dat als de kwestie van de dam nog in een fase was waarin er nog beslissingen en cruciale punten opgenomen moesten worden, de partij wel zou zijn ingegaan op de uitnodiging om hun visie over het een en ander te geven. “Nu is de overdracht al gedaan. We hebben niets meer in te brengen. Er valt niets nieuws te vertellen”, zegt Rusland. De NPS heeft de president intussen al een brief gestuurd over haar standpunt. In de brief bedankt de partij de president voor de uitnodiging en maakt daarbij duidelijk, dat zij zich ervan bewust is dat de overname van de dam een nationale case is.

Rusland: “We hebben aangegeven, dat we onze inzichten hierover al in het parlement hebben gegeven, maar dat zaken door de coalitie zijn doorgedrukt en de inzichten van de NPS erbuiten zijn gelaten.

We hebben de president aangegeven, dat we zoveel vragen over deze kwestie hebben gesteld en dat we liever hebben dat de zaak in het parlement besproken wordt.” Ook geeft Rusland aan, dat indien de kwestie in het parlement besproken wordt, niemand zijn partij kan verwijten dat ze geen recht van praten heeft, omdat ze niet is ingegaan op de uitnodiging van de president.

“Daar in het parlement hebben we recht om te praten. Nu is het een ‘done deal’ dat is doorgedrukt. Er is niets nieuws gebeurd. Het parlement is de plek om te praten”, herhaalt Rusland. Hij benadrukt dat de dam overgenomen moest worden en dat zijn partij er blij mee is. Echter had de overname veel eerder moeten gebeuren. ”De regering had de kans om in 2015 toen Alcoa/Suralco de bauxietproductie stopte, te zeggen dat de dam in handen van Suriname moest komen, maar dat is niet gebeurd. Als gevolg daarvan moesten wij vier jaar lang een stroomtarief betalen dat veel hoger lag dan de kosten voor de waterkrachtenergie”, merkt Rusland op. Wat nu gebeurt, is volgens Rusland onredelijk. “Had de regering juist gehandeld, hoefden we geen lening van 125 miljoen te nemen om openstaande rekeningen aan Alcoa te betalen”, aldus Rusland.

De NPS blijft erbij dat het anders had gekund. “De discussie is vijf jaar lang in het parlement gevoerd met belangrijke zaken die gerealiseerd moesten worden. Echter heeft de coalitie zaken doorgedrukt en de overdracht gerealiseerd. De stand van zaken moet nu in het parlement doorgegeven worden”, aldus Rusland.

door Priscilla Kia