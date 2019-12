Het afsteken van vuurwerk moet alleen op oudjaar geschieden en ook op vaste tijden. Van 27 december tot en met 2 januari mag er vuurwerk verkocht en afgestoken worden. Voor zowel de huisdieren als andere dieren is deze periode niet prettig, maar vol paniek. De huidige afschietperiode is helemaal niet in lijn met het beschermen van mens en milieu. Naast dieren, hebben ook mensen last van al de rook en de knallen. Denk maar aan mensen met astma, zij kunnen helemaal niet tegen de rook. Daarom zien wij graag dat er volgens vaste tijden vuurwerk wordt afgestoken, zodat mensen kunnen plannen. Er wordt nu al vuurwerk verkocht en afgestoken, ondanks dit nog niet is toegestaan. Wij kijken in de richting van het parlement en de regering om regelgeving hieromtrent te maken. Het is nergens voor nodig dat er zolang vuurwerk mag worden afgestoken. Een verbod op vuurwerk zou het beste zijn. Hiervoor is er nog een lange weg te gaan. De harde knallen en de flitsen van het vuurwerk maken dieren paniekerig. Dieren kunnen vele malen beter horen dan de mens, waardoor zij ook gevoeliger zijn. Daarom is het beter om huisdieren in een gesloten ruimte te plaatsen, met gesloten ramen en gordijnen, het licht aan te laten en muziek aan te doen. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat dieren zich ervan bewust zijn dat ramen een ontsnappingsroute zijn. Wij doen een beroep op ouders om hun kinderen erop te wijzen dat het verboden is om vuurwerk op openbare plaatsen af te schieten. Vogels houden helemaal niet van vuurwerk. Ze schrikken heel erg van de harde knallen, soms zelfs zo erg dat zij van schrik doodgaan. Het afschieten van vuurwerk is een traditie, maar niet elke traditie hoeft goed te zijn.