Telecomreus Huawei, heeft samen met Telesur, 5G geïntroduceerd. Dit gebeurde op 25 november. We zijn met de introductie, het eerste 5G-land in de regio. Ons land kreeg hierdoor een 5G-netwerk, kort nadat in juni van dit jaar, 4G-internet werd gelanceerd. Geruchten gaan dat het 5G-netwerk gezondheidsrisico’s heeft voor de samenleving. Telesur meldde in een persbericht, dat het systeem uitvoerig is getest door het telecombedrijf, waarbij er is gewerkt met de standaarden van de World Health Organization, WHO, en de GSMA. Volgens de heer Edmund Neus, ingenieur en oud-directielid van Telesur, zou Telesur duidelijker moeten aangeven, over welke standaarden het gaat. Volgens Neus schiet het persbericht in zoverre tekort; er zou een breed onderzoek gedaan moeten worden. Keerpunt heeft van andere deskundigen vernomen, dat er een ultra hoge frequentie nodig is bij het toepassen van het 5G-internet en dat je dit pas kunt uitvoeren bij een grotere populatie. Dit is ook al bewezen in Zwitserland en vastgelegd in een rapport. Uit een recent uitgebracht Zwitsers rapport, is gebleken dat 5G legaal is, maar niet veilig. Nadat de antennes waren geïnstalleerd, meldden bewoners in Genève (Zwitserland), aldus het rapport, last te hebben van oorsuizen, intense hoofdpijn, oorpijn, slapeloosheid, pijn op de borst, vermoeidheid, en zich niet goed voelen in huis. Telesur kan dan wel verwijzen naar internationale studies over de veiligheid van 5G en stellen dat er geen reden is voor ongerustheid, maar Keerpunt vraagt zich wel af, wat er mis is met ons 4G-netwerk en waarom het niet gewoon verbeterd kan worden, zoals dat gebeurt in het buitenland. Er zouden door een internationale commissie blootstellingslimieten zijn opgesteld voor elektromagnetische velden, die gebruikt worden om het 5G-netwerk te toetsen. Tot volgend jaar maart hanteert Telesur naar verluidt, een testfase voor Paramaribo. Een groot aantal bedrijven heeft zich volgens Telesur, al aangemeld voor aansluiting. Volgens Telesur geven de vele aanmeldingen aan, dat er behoefte is gebruik te maken van deze service. Ook voor het verkeer en de medische sector, biedt 5G voordelen, vertelt Telesur in een persbericht. Maar als zelfs Brussel waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s van 5G, waarom neemt Telesur deze waarschuwing dan niet serieus? De waarschuwing werd gedaan door Céline Fremault, de minister in de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verantwoordelijk voor huisvesting, leefbaarheid, milieu en energie. De minister zei, dat zij dergelijke technologie niet kan verwelkomen, als de straling negatieve invloed heeft op de gezondheid van de burger. “Wij moeten burgers beschermen, 5G of niet, Brusselaars zijn geen proefkonijnen wier gezondheid ik met winst kan verkopen. We kunnen geen risico’s nemen. Dus als zelfs Brussel de gevaren inziet van 5G, dan zou dat voldoende moeten zijn om deze waarschuwing in acht te nemen en een dergelijk netwerk tot nader order, niet in Suriname te introduceren. Het wordt de hoogste tijd dat we niet voortdurend aan de leiband van China blijven lopen.