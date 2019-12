De rechtbank in Noord-Holland heeft afgelopen dinsdag beslist, dat het Openbaar Ministerie, OM, in april 2018 onrechtmatig heeft gehandeld door de geldzending van 19.5 miljoen euro van de Centrale Bank van Suriname, in beslag te nemen. De rechtbank besliste daarom, dat het geld onmiddellijk moet worden geretourneerd. Volgens de rechtbank Noord-Holland, zou het OM aan de immuniteit die de Centrale Bank van Suriname geniet, zijn gekomen door het geld te confisqueren en op basis daarvan besliste de rechtbank, dat de vordering van de Surinaamse banken terecht is en gelastte de retournering van de 19.5 miljoen euro. Voorts is de rechtbank Noord-Holland van mening, andere standpunten van partijen niet meer te bespreken. De rechtbank verklaarde het beklag vanwege de Surinaamse partijen gegrond, en gelastte de teruggave van de 19.5 miljoen euro aan de Centrale Bank van Suriname, CvBS. Opvallend in het besluit van de meergenoemde rechtbank is dat hij zich niet heeft begeven op het vlak van de aantijging zijdens het OM over witwaspraktijken die zelfs zover gingen, dat onze betrokken handelsbanken en zeker vijf cambio’s, zich daaraan schuldig zouden maken. Het geld komt dan wel terug en zal spoedig weer in handen zijn van de Centrale Bank van Suriname. Maar hoe zit het nu met de aanhoudende verdenking in met name Nederland over de activiteiten die hier plaatsvinden en alles te maken hebben met witwassen van crimineel verkregen geld? Surimame heeft een overwinning behaald met het terugkrijgen van de 19.5 miljoen euro, maar heeft nog steeds te maken met de eindeloze verdenkingen ten nadele van onze banken en cambio’s door het Nederlandse Openbaar Ministerie. Men moet zich hier niet al te verheugd opstellen en ervan uitgaan dat het OM aan de Noordzee, niet langer op de loer zal liggen. Het OM aldaar likt nu zijn wonden en bereidt zich voor om Suriname, indien mogelijk, de volgende hak te zetten. Ook is het zo dat er chartaal geld zal moeten worden verplaatst van het ene land naar het andere en ook van bank tot bank. Hoe zal dat nu moeten geschieden, aangezien de maatschappij Air France-KLM de enige is die een vergunning heeft om van en naar Suriname cash (valuta) aan of af te voeren. Zal de Air France-KLM na deze voor Keerpunt pyrrusoverwinning van Suriname op het OM in Nederland, bereid zijn weer chartaal geld voor onze Centrale Bank of onze handelsbanken, richting Schiphol te vervoeren? Wij hebben daar onze ernstige twijfels over, omdat geen enkele luchtvaartmaatschappij een dergelijke vergunning op het spel wenst te zetten door geld (harde valuta) te vliegen voor een land dat onder ernstige verdenking verkeert in het buitenland voor zijn vermeende witwaspraktijken. Naar de mening van Keerpunt, zijn we hier nog lang niet uit en zal ook veel afhangen van het verloop van het National Risk Assessment, NRA, onderzoek en de daaropvolgende rapportage aan de Caribbean Financial Action Task Forde, CFATF. Het is namelijk niet zo moeilijk een land zijn naam te besmeuren en onder verdenking van drugshandel en witwassen vanuit die misdadige handel verkregen gelden, te brengen. Veel ingewikkelder en tijdrovender is het om een dergelijk besmeurd blazoen, weer helemaal gereinigd te krijgen. En daar zullen wij als land en gemeenschap wel onze uiterste best moeten doen om wederom een redelijk goede naam te krijgen in het buitenland.