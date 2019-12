De periode waarin vuurwerk afgeschoten mag worden, start ook dit jaar net als voorgaande jaren, op 27 december. Het afsteken van vuurwerk op en rond oud en nieuw in Suriname, is een traditie. De afgelopen jaren heeft de bevolking minder geld uitgegeven aan vuurwerk, maar dit jaar wordt verwacht dat er veel meer vuurwerk zal worden afgeschoten ten opzichte van de voorgaande drie jaar, vanwege de verdubbeling van het aantal containers dat is geïmporteerd.

Begin december waren er al 61 containers met vuurwerk geïmporteerd. Dit aantal is inmiddels gestegen naar 67 containers. Dat is beduidend meer dan de ruim 36 containers die vorig jaar zijn binnengebracht. Tussen 2015 en 2018 was er sprake van een dalende import van vuurwerk. In 2015 zijn er 80 containers geïmporteerd. Vanaf 2016 was de grootste daling merkbaar, toen werden 26 containers met vuurwerk ingeklaard, terwijl de voorgaande jaren het aantal containers varieerde tussen de 50 en 80. In 2017 en 2018, werden er tussen de 20 en 36 containers binnengebracht.

Hoofdbrandweervoorlichter Ulrich Coats zegt desgevraagd, dat het Korps Brandweer Suriname (KBS), zoals elk jaar de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen heeft tijdens deze periode. Coats doet een beroep op de vuurwerkliefhebbers om niet alleen op hun veiligheid te letten,, maar ook op die van hun medemens. ‘’En vooral geen vuurwerk afschieten in de omgeving van gebedshuizen, zorginstellingen, dieren en personen die niet gesteld zijn op vuurwerk’’, aldus Coats.

Wie vuurwerk afsteekt, moet dat veilig doen. Zet een veiligheidsbril op en steek het vuurwerk liever niet met een aansteker aan.

Vooral op 31 december in de binnenstad tijdens de pagaraestafette, moet men niet meelopen, terwijl de pagara wordt afgeschoten.

Vuurwerk mag verkocht worden van 27 december tot en met 2 januari 2020. Elk jaar worden er enkele vuurwerksoorten afgekeurd. Dit jaar zullen de vuurwerkliefhebbers het moeten doen zonder tien harde knallers, namelijk: de Fish Killer, Crazy Bang, Roman Candel, Signal Gun, grote strikers, bomb vier inch en Bombetterror, Cake V&W Shape, Display Shell (meer bekend als de kronto) en Maripa. De laatste twee zijn al jaren verboden, omdat er in het verleden vele burgers, vooral jongeren, het slachtoffer zijn geworden van deze gevaarlijke knallers.

door Kimberley Fräser