Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in de afgelopen week, 75 compleet nieuwe Musso pick-ups van het merk SsangYong Musso en 80 motorfietsen van het merk Yamaha, gekregen. Het bedrijf Rudisa Motor Comapany en Rudisa Heavy Equipment is door de overheid uitgekozen om de voertuigen te leveren aan het KPS. De pick-ups hebben een four-wheel drive systeem en beschikken over een portofoon, striping en sirene. Van de 80 motorrijtuigen in ontvangst nemen, zijn er 50 met een 900cc motor en 30 met 125cc crossbikes. Rudisa is de officiële dealer in Suriname die het mogelijk heeft gemaakt deze voertuigen te leveren aan het KPS.