Telesur heeft op 25 november als eerste land in de regio, 5G-internet geïntroduceerd nadat in juni van dit jaar, 4G-internet werd geïntroduceerd. Jennis Asraf, manager Corporate Communications van Telesur, zegt desgevraagd aan De West, dat het 5G-netwerk meer geschikt is voor bedrijven.

Individuen kunnen volgens Asraf, met 4G al heel wat doen. Zij legt uit dat het om een standaard gaat, waarbij er hele grote programma’s op gedraaid kunnen worden die gepaard gaan met grote breedbanden.

‘’Voor nu is 5G alleen beschikbaar in downtown Paramaribo, omdat daar veel bedrijven gevestigd zijn’’, zegt Asraf. Inmiddels wordt Telesur overspoeld met aanvragen van bedrijven.

Om gebruik te maken van 5G, moet men beschikken over een 5G ready device. Dit is niet te vinden bij alle apparaten. De nieuwste die nu op de markt worden gebracht, beschikken wel over de optie 5G. Over de zorgen die er bestaan over het 5G-netwerk zegt Asraf dat Telesur zijn verantwoordelijkheid kent en de gezondheid van zijn cliënten nooit in gevaar zal brengen. Zij geeft aan dat na Suriname, nu ook Trinidad en de Dominicaanse Republiek bezig is met 5G. ‘’Ik begrijp de bezorgdheid van de mensen, maar mensen moeten wel over de juiste informatie beschikken”, zegt Asraf. Volgens haar wordt alle aandacht bevestigd op de één of twee landen waar het netwerk niet werkt, terwijl er veel meer landen zijn waar het wel goed werkt. Dat vogels uit de lucht vielen als gevolg van het inschakelen van de 5G-antennes, is volgens haar niet de waarheid. Een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat dit ook gebeurde toen de 5G-antennes niet ingeschakeld waren.

“We voeren onze 5G uit in de frequentieband die gebruikt werd door WiMAX, de 3.5GHz, die is reeds in vele landen gebruikt zonder noemenswaardige constateringen. We zullen gebruikmaken van bestaande masten voor 5G”, zegt Asraf. Zij benadrukt dat Telesur nooit zal werken aan een product dat onveilig is voor mens en milieu. “Wij werken conform veiligheidseisen en standaarden van ITU en GSMA.” Ook zou de TAS volgens haar nooit toestemming geven voor 5G indien het schadelijk was.

