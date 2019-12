Afgelopen vrijdag werd in Guyana de eerste olie naar boven gepompt door ExxonMobil. Het bedrijf maakte via de media bekend, dat in de eerste fase van de productie, de werkzaamheden verricht zullen worden in het Liza-veld, dat ligt in het Stabroek-blok en wel tegen een capaciteit van 120.000 vaten olie per dag. Na de bekendmaking heerste er een feestelijke stemming in het land, die het hele weekend duurde.

Het ligt in de bedoeling dat de eerste productie binnen enkele weken verkocht zal worden. Er zijn momenteel 1.700 arbeiders ingezet op dit project, waarvan de helft lokale krachten zijn. Bij een uitbreiding van de plannen, zullen er meer arbeiders in dienst worden genomen. ExxonMobil geeft aan dat sedert hun onderzoek in 2015, het bedrijf al meer dan 180 miljoen US-dollar heeft uitgegeven aan lokale leveranciers.

Er zijn plannen om in de toekomst de productie op te voeren naar 220.000 vaten per dag. Dit zal gebeuren tijdens de tweede fase van het project. Deze vindt plaatsvinden in Liza Unity. Een derde fase is ook uitgestippeld, echter wordt er nog gewacht op goedkeuring van de regering.

Tegen 2025 heeft ExxonMobil plannen om dagelijks 750.000 vaten olie per dag te produceren vanuit het Stabroek-blok.

-door Yves Kloppenburg-