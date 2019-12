De familie van Erwin de Vries heeft op zaterdag 21 december in het kader van de herdenking van zijn 90e verjaardag, een eendaagse verkoopexpositie georganiseerd. Het doel van de expositie is om in kunst geïnteresseerde partijen (kunstkopers, galeries of musea), te motiveren een deel van de kunstwerken van Erwin dat de familie De Vries nog in bezit heeft, te kopen of in bruikleen te nemen. De familie gaf aan dat zij niet al zijn werken kan bewaren. Het openingswoord werd uitgesproken door cultuurhistoricus en publicist Hanneke Oosterhof. Zij vertelde in het kort over Erwin de Vries, die een goede vriend van haar was en gaf aan, dat zij een biografie over hem wil schrijven. Oosterhof zei sinds de jaren negentig, grote interesse te hebben in de werken van Erwin de Vries. “Erwin was niet alleen een beroemde kunstenaar voor Suriname, maar ook in Nederland”, zei Oosterhof. De tentoonstellingen van Erwin in het Stedelijk Museum in Amsterdam in 1996 over twintig jaar Surinaamse kunst en in 1998 zijn solotentoonstelling, waren een eyeopener voor haar. Vanaf toen wilde ze meer weten over hem en ging ze zich in zijn werk verdiepen. “Wat mij aantrekt in zijn expressieve tekeningen en schilderijen zijn de warme kleuren, de bewegingen en de vloeiende lijnvoering, maar ook de verbeelde menselijke figuur, vooral die van de vrouw, die hij met de diepe intensiteit bloot geeft “, aldus Oosterhof. Ook de abstracte composities die verwijzen naar erotiek en het menselijk lichaam en zijn markante portretten, trekken haar erg aan. In haar speech ging ze ook in op Erwin zijn persoonlijke leven en zijn familiegeschiedenis. Haar plan is om een biografie van Erwin te schrijven, die over zijn leven en zijn werk zal gaan. De familie heeft haar hiervoor toestemming gegeven. Voor zijn biografie wil zij onderzoeken welke ontwikkeling in stijl en thematiek door de jaren heen uit zijn kunst is af te lezen, maar ook hoe zijn werken zijn beoordeeld en gerecenseerd. “Wat betreft Erwin zijn vrouwelijke naakten, ben ik van plan deze te vergelijken met het werk van andere mannelijke kunstenaars die het vrouwelijk naakt weergaven en wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de afbeeldingen en wat de kunstenaars hiermee wilden benadrukken”, aldus Oosterhof. Tijdens de opening vond ook de officiële lancering van de nieuwe website van Erwin de Vries www.erwindevriesart.gallery plaats. Wie interesse heeft in een kunstwerk van Erwin de Vries, kan via deze website contact opnemen met de familie.